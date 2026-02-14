Edit Profile
    Valentines Day Rashifal:সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কারা লাকি, দেখে নিন ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে।

    Published on: Feb 14, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ শনিবার, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্য। প্রেম থেকে অর্থ, শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, এই সমস্ত মিলিয়ে আজ ভ্যালেন্টাইন্স ডে ২০২৬ কেমন কাটবে দেখে নিন। রইল রাশিফল।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক রাশির কেমন কাটবে আজকের দিন? জানুন রাশিফল
    সিংহ

    আজ আপনার আর্থিক ক্ষেত্রে সূর্যের আলো জ্বলবে। অর্থের ঝরনা আসতে পারে। একটি দীর্ঘ ভ্রমণের পরিকল্পনা করুন, যা আপনাকে সতেজ করবে। আপনার ভাইবোনদের সাথে আপনার ভালো সম্পর্ক থাকবে এবং আপনার ব্যবসা লাভের জোয়ার দেখবে। দীর্ঘদিনের আপত্তিকর বন্ধু আজ শান্ত হবে, যেন একটি পুরানো বন্ধুত্ব পুনর্নবীকরণ করা হয়েছে। তবে, যদি আপনার সন্তানের মনোযোগ তাদের পড়াশোনা থেকে সরে যায় তবে চিন্তা করবেন না। তাদের পথ দেখান। আর্থিক লেনদেনে অপরিচিতদের বিশ্বাস করবেন না, অন্যথায় আপনার ক্ষতি হবে।

    কন্যা

    আজ, আপনি দাতব্য ক্ষেত্রে একজন বীর হয়ে উঠবেন। দান এবং সাহায্যের মাধ্যমে আপনার হৃদয় জয় করুন। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিন, যেমন খারাপ বিনিয়োগ থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং বুদ্ধিমান হওয়া। আপনার কাজের পরিকল্পনা করুন এবং অপরিচিতদের থেকে দূরে থাকুন। আবেগের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার স্বাস্থ্যের উপর নজর রাখুন। অসুস্থতা এড়াতে আপনার খাবার এবং পানীয় পরিষ্কার রাখুন। শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাবে। এভাবে ভাবুন: আপনার ছোট দাতব্য কাজ সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করবে। সুস্থ এবং ইতিবাচক থাকুন।

    তুলা

    নেতৃত্বের উজ্জ্বলতা আজ উজ্জ্বল হবে এবং ভালোবাসা আরও গভীর হবে। আপনার সঙ্গীর অনুভূতিকে সম্মান করুন এবং খোলাখুলিভাবে আপনার ইচ্ছা নিয়ে আলোচনা করুন। আপনার সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। কাজে বিলম্ব হতাশার কারণ হতে পারে, তবে নতুন চুক্তিগুলি সুবিধা বয়ে আনবে। মানুষের মন জয় করুন এবং আপনার মিষ্টি কথা দিয়ে সম্মান অর্জন করুন। উদাহরণস্বরূপ, একটি সভায় নরম স্বরে একটি চুক্তি সম্পন্ন হতে পারে। ভারসাম্য বজায় রাখুন, সাফল্য নিকটে।

    বৃশ্চিক

    ধৈর্য এবং সংযম আজ আপনার ঢাল। আপনার ব্যয়ের বাজেট করুন; আপনার ইচ্ছা পূরণ আপনার আনন্দ দ্বিগুণ করবে। পরিবারে নতুন সংযোজন হাসি এনে দেবে। আপনার প্রতিপক্ষের গুজবে জড়িয়ে পড়বেন না; সাবধানে গাড়ি চালান। দুর্ঘটনার ঝুঁকি এড়ানো যাবে। সহকর্মীকে সাহায্য করুন; অর্থের ব্যবস্থা করা হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

