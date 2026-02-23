Edit Profile
    Ajker Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের দিনটি কেমন কাটবে দেখে নিন।

    Published on: Feb 23, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন রাশিফলে। সোমবার ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে। তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা?
    সিংহ

    আজকের দিনটি স্বাভাবিক কিন্তু ভারসাম্যপূর্ণ হবে। আপনি একটি নতুন উদ্যোগ শুরু করার কথা ভাবতে পারেন, তবে অবিলম্বে অপরিচিতদের বিশ্বাস করা এড়িয়ে চলুন। আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা শক্তিশালী হবে, যা আপনাকে সঠিক পথে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেবে। আপনি একটি অংশীদারিত্ব শুরু করার কথাও বিবেচনা করতে পারেন। আপনার স্ত্রীর সাথে সময় কাটানো আপনার সম্পর্ককে আরও গভীর করবে। আপনার কিছু কাজে সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে এবং আপনি সময়মতো তা পাবেন। যদিও আপনার বাবার কিছু কথা আপনাকে কিছুটা আঘাত করতে পারে, ধৈর্য ধরাই ভালো।

    কন্যা

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা বয়ে আনবে। আপনার বিবাহিত জীবনে সম্প্রীতি বজায় রাখলে আপনার পরিবার এবং ভাইবোনদের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। বিরোধীরা সক্রিয় থাকতে পারে, কিন্তু আপনার প্রজ্ঞা তাদের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করবে। আপনার সন্তানদের সান্নিধ্যে মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা সঠিক পথে এগিয়ে যেতে পারে। ভ্রমণের পরিকল্পনা করা যেতে পারে, যা আপনার মনকে সতেজ করবে। যদি আপনার চাকরি সংক্রান্ত কোনও সমস্যা থাকে, তাহলে নতুন বিকল্পগুলি বিবেচনা করুন এবং এই সিদ্ধান্তটি উপকারী প্রমাণিত হতে পারে।

    তুলা

    আজ, আপনার ক্রমবর্ধমান ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কাজ ব্যস্ত থাকবে এবং কিছু ব্যয় হতে পারে যা এড়ানো সম্ভব হবে না। আপনি আপনার সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন, যা আপনাকে কিছুটা বিরক্ত করবে। পারিবারিক কোনও বিষয়ে আপনি মানসিক চাপও অনুভব করতে পারেন, তবে ধৈর্য আপনাকে পরিস্থিতি পরিচালনা করতে সাহায্য করবে। ভ্রমণ বা ভ্রমণের সময়, আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন যা ভবিষ্যতে কার্যকর হবে। আপনি আপনার ব্যবসায় পরিবর্তন করার কথাও বিবেচনা করতে পারেন।

    বৃশ্চিক

    আজ আপনার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অনিশ্চিত থাকতে পারেন, তবে আপনার কঠোর পরিশ্রমের উপর আস্থা আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। সামাজিক কার্যকলাপে আপনার অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে এবং আপনি মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে আরও আগ্রহী হবেন। কর্মক্ষেত্রে একটু সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন এবং আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করা আজ একটি মূল্যবান শিক্ষা হিসেবে প্রমাণিত হবে। অপরিচিতদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখা আপনার সর্বোত্তম স্বার্থে হবে। ব্যবসায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য, আপনার সঙ্গীর সাথে খোলামেলা কথা বলা প্রয়োজন; তবেই সামনের পথ পরিষ্কার হবে।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

