Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Ajker Rashifal: সিংহ,কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? রইল ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল

    সিংহ,কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন, রইল রাশিফল।

    Published on: Feb 28, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সিংহ,কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। আজ শনিবার ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। রইল আজকের রাশিফল।

    সিংহ,কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।
    সিংহ,কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    সিংহ

    আজকের দিনটি কর্মজীবী ​​পেশাদারদের জন্য একটি বিশেষ দিন হবে, কারণ তাদের পছন্দের কাজ খুঁজে পেলে তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। নতুন লোকের সাথে দেখা ভবিষ্যতে লাভজনক হতে পারে। আপনার কাজে স্বচ্ছতা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি আপনার সাফল্যের ভিত্তি হবে। আপনার বিরোধীদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এড়িয়ে চলুন এবং আপনার লক্ষ্যের উপর মনোনিবেশ করুন। কোনও সরকারি বিষয় কিছু উদ্বেগের কারণ হতে পারে, তাই সময়মতো এটি সমাধান করার চেষ্টা করুন।

    কন্যা

    আজকের দিনটি সাফল্য এবং সন্তুষ্টি বয়ে আনবে। আপনার হৃদয়ে ভালোবাসা এবং সহযোগিতার অনুভূতি বিরাজ করবে, যা সম্পর্কের মধুরতা বৃদ্ধি করবে। পুরনো ঋণ পরিশোধের সময় হতে পারে, তাই আর্থিকভাবে আগে থেকে পরিকল্পনা করা ভালো। পরিবারের মধ্যে কোনও শুভ বা শুভ ঘটনার প্রস্তুতি শুরু হতে পারে, যা বাড়িতে উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি করবে। দীর্ঘদিনের ইচ্ছা পূরণ আপনাকে অপরিসীম আনন্দ দেবে।

    তুলা

    আজকের দিনটি আপনার ক্যারিয়ারের জন্য ভালো লক্ষণ। হারিয়ে যাওয়া বা আটকে থাকা অর্থ উদ্ধার মানসিক স্বস্তি এবং সুখ উভয়ই বয়ে আনবে। কোনও বড় ইচ্ছা পূরণ হতে পারে, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। আপনার চাহিদা অনুসারে আপনার কর্ম পরিকল্পনা করলে আপনি সাফল্য পাবেন। পারিবারিক দ্বন্দ্ব আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে এবং সম্পর্কগুলি আবার ঘনিষ্ঠ হবে।

    বৃশ্চিক

    আজ আপনার চারপাশের পরিবেশ ইতিবাচক এবং আনন্দময় হবে। সকলকে একত্রিত করার ক্ষমতা দিয়ে আপনি মানুষের আস্থা অর্জন করবেন। তবে, কারো পরামর্শ অন্ধভাবে অনুসরণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়; নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিন। কোনও সহকর্মী সময়মতো আপনার সাহায্যে আসতে পারেন। পুরানো স্বাস্থ্য সমস্যা কিছু সমস্যা তৈরি করতে পারে, তাই সাবধান থাকুন। কিছু অবাঞ্ছিত খরচ দেখা দিতে পারে, তবে আপনি আপনার পরিবারের সাথে বসে সেগুলি সমাধান করতে সক্ষম হবেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Ajker Rashifal: সিংহ,কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? রইল ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes