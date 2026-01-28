Edit Profile
    Dainik Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    Published on: Jan 28, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন। ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত ক্ষেত্রে কেমন কাটবে আজকের দিনটি? এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল। আজ বুধবার দিনটি কেমন কাটবে দেখে নিন।

    সিংহ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য জটিলতায় ভরা থাকবে। আপনার দীর্ঘস্থায়ী কাজগুলিতে মনোনিবেশ করা দরকার; তবেই সেগুলি সম্পন্ন হবে। আপনি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে গভীরভাবে নিমগ্ন থাকবেন। যদি আপনি অভাবী কাউকে সাহায্য করার সুযোগ পান, তবে তা করুন, তবে অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। আপনি অংশীদারিত্বের যেকোনো কাজ নিয়ে এগিয়ে যাবেন, তবে এগিয়ে যাওয়ার আগে সমস্ত কাগজপত্র সম্পন্ন করুন।

    কন্যা

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি মিশ্র দিন হবে। আপনার আয় এবং ব্যয়ের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। আপনার ক্রমবর্ধমান ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করুন। যারা চাকরি পরিবর্তনের পরিকল্পনা করছেন তারা কোনও প্রস্তাব পেতে পারেন। আজ আপনার বাবা-মায়ের যত্ন নেওয়ার জন্যও আপনাকে কিছুটা সময় নিতে হবে। নতুন কিছু চেষ্টা করার জন্য আপনার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে।

    তুলা

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি স্বাভাবিক দিন হবে। আপনার অলসতা দূরে সরিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, তবেই আপনার কাজগুলি সহজেই সম্পন্ন হবে। আপনার প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করুন, কারণ পরে আপনার অর্থের অভাব হতে পারে। আপনার স্ত্রী কোনও কাজের জন্য বাইরে যেতে পারেন। আপনার দক্ষতা এবং ক্ষমতা উন্নত হবে। আপনার কোনও প্রতিপক্ষের সাথে কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভাগ করে নেওয়া উচিত নয়।

    বৃশ্চিক

    আজ আয়ের দিক থেকে আপনার জন্য একটি ভালো দিন হতে চলেছে। আপনি আপনার ঘর সাজানোর জন্য কিছু নতুন জিনিসও কিনতে পারেন। পরিবারে যদি কোনও বিবাদ থাকে, তবে তা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে। আজ, আপনার দীর্ঘ দিনের অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হতে পারে। যদি আপনার চারপাশে কোনও বিতর্ক দেখা দেয়, তাহলে চুপ থাকুন। আপনার বাড়িতে কোনও ধরণের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

