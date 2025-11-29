Dainik Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৯ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২৯ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২৯ নভেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন এই ৪ রাশির মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে। স্বাস্থ্য থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষা, এই সমস্ত দিক দিয়ে এই ৪ রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। রইল রাশিফল।
সিংহ
সঙ্গী তাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে, যা আনন্দ বয়ে আনবে। আপনি একটি নতুন প্রকল্প শুরু করতে পারেন, যা আপনাকে সহায়তা প্রদান করবে। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক থাকুন; আবহাওয়া ব্যয় বৃদ্ধি করতে পারে। দুপুরের আগের সময়টি অত্যন্ত শুভ - গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি দ্রুত সম্পন্ন করুন। ব্যবসায়িক বৃদ্ধি এবং নতুন সম্ভাবনার উত্থান অব্যাহত থাকবে। আপনার কঠোর পরিশ্রম অবিলম্বে ফল দেবে - কেবল চেষ্টা চালিয়ে যান। অন্যরা কী বলে তার উপর নয়, আপনার কাজের উপর মনোনিবেশ করুন। অলসতা এড়িয়ে চলুন, কারণ ছোট সুযোগগুলিও উল্লেখযোগ্য লাভ আনতে পারে।
কন্যা
আপনার সঙ্গীর কাছ থেকে আপনি একটি বিশেষ উপহার পেতে পারেন। বিবাহ-সম্পর্কিত আলোচনা আপনার সম্পর্কের অগ্রগতি ঘটাতে পারে। ক্যারিয়ারের বিপর্যয় কিছুটা হতাশাজনক হতে পারে, তাই ধৈর্য ধরুন। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে। ধর্মীয় কার্যকলাপের প্রতি আপনার ঝোঁক বৃদ্ধি পাবে এবং আপনি সেগুলিতে সময় এবং অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন। দুপুরের পরে আটকে থাকা কাজগুলি শুরু হতে শুরু করবে। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি প্রত্যাশার চেয়ে আরও সহজেই সম্পন্ন হবে। পরিবার এবং সম্পর্কের মধ্যে প্রেম এবং বোঝাপড়া বৃদ্ধি পাবে। ধর্মীয় কার্যকলাপ ইতিবাচক শক্তি সরবরাহ করবে।
তুলা
আপনার সঙ্গী বাইরে যাওয়ার প্রস্তাব দিতে পারেন, কিন্তু মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। ধৈর্য পরিস্থিতি সামলাতে সাহায্য করবে। আপনার সন্তানদের ভ্রমণ বা কার্যকলাপের বিষয়ে সতর্ক থাকুন। কঠোর পরিশ্রম অবশ্যই সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে। কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে এবং ফলাফল প্রত্যাশার চেয়েও ভালো হবে। ব্যবসায় নতুন সমন্বয় এবং সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হবে। আপনার স্ত্রী বা বন্ধুদের সাথে সহযোগিতা লাভজনক প্রমাণিত হবে। সাফল্য নিশ্চিত। কৌশল এবং পরিকল্পনা নিয়ে আজ যেকোনো নতুন প্রকল্প শুরু করা অত্যন্ত শুভ হবে।
বৃশ্চিক
আবহাওয়ার মতো, আজকের দিনটি আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একটি সুখকর সময় হবে। আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে পিকনিক বা বাইরে বেড়াতে যেতে পারেন। পছন্দসই ক্যারিয়ারের পথ খুঁজে পাওয়ার লক্ষণ রয়েছে। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতন থাকুন। তাড়াহুড়ো করে কাজ শেষ করার চেষ্টা করা ঠিক নয়—সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করুন। অপ্রয়োজনীয় তর্ক বা অবাঞ্ছিত চিন্তাভাবনা আসতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সময়মতো সম্পন্ন করুন, নইলে পরে অনুশোচনা করতে পারেন। স্বাস্থ্য মাঝারি থাকবে—আপনার ক্লান্তি লাগতে পারে। ব্যবসা কিছুটা ধীরগতির হবে, তবে আপনার ইচ্ছা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )