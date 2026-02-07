Edit Profile
    Ajker Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের রাশিফল রইল।

    Published on: Feb 07, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে আজ কী রয়েছে। এই চার রাশির জীবনে স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে আজ দিনটি কেমন কাটবে, দেখে নিন।

    সিংহ

    আজকের দিনটি সতর্কতার জন্য। আপনার প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের জন্য আপনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করবেন। যারা প্রেমে আছেন তাদের জন্য এটি একটি রোমান্টিক অভিজ্ঞতা হবে, যা তাদের আনন্দ দেবে। দীর্ঘদিন পর কোনও পুরানো বন্ধুর সাথে দেখা করে আপনি খুশি হবেন। মুলতুবি থাকা পারিবারিক কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্য আপনার সময় নেওয়া প্রয়োজন। আজ অপ্রয়োজনীয় কাজে জড়িত হওয়া এড়িয়ে চলুন; এতে আপনার সময় নষ্ট হবে।

    কন্যা

    আজ আপনার কাজে কোনও পরিবর্তন করা এড়িয়ে চলুন। আপনার পরিবারের মধ্যে চলমান সমস্যাগুলিও একসাথে বসে সমাধান করা উচিত। আপনার কিছু গোপন বিষয় পরিবারের সদস্যদের কাছে প্রকাশিত হতে পারে বলে আপনি কোনও কারণে বিরক্ত হবেন। পরিবারের কিছু সদস্যের বিবাহে উদ্ভূত সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। আপনার দায়িত্বগুলি নিয়ে আপনি খুব চাপে থাকবেন, যা আপনি একে একে সমাধান করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

    তুলা

    আজ আপনার জন্য আর্থিক সমস্যা নিয়ে আসতে পারে, কারণ আপনার কিছু আর্থিক কাজ বিলম্বিত হতে পারে। ব্যবসায়িক চুক্তিগুলি আগে থেকেই সাবধানে চূড়ান্ত করুন। আপনার সন্তানদের সান্নিধ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে; তাদের ক্যারিয়ারে সমস্যা দেখা দিতে পারে। আপনার শ্বশুরবাড়ির কারও সাথে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভাগ করে নেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত, অন্যথায় অপ্রয়োজনীয় ঝগড়া বাড়বে, যা আপনার উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলবে।

    বৃশ্চিক

    আজকের দিনটি আপনার জন্য জটিলতায় ভরা হতে চলেছে। আপনি এমনকি বিদেশ ভ্রমণের পরিকল্পনাও করতে পারেন। যদি আপনি পরিবারের কোনও সদস্যের বাড়িতে মেলামেশা করতে যান, তাহলে খুব সাবধানে কথা বলুন। আপনার কথার উপর কিছুটা সংযম রাখতে হবে। আপনার কোনও ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। আপনি বাড়িতে একটি নতুন যানবাহন আনতে পারেন। আপনার কাছ থেকে ভালোবাসা এবং সহযোগিতার অনুভূতি দূরে রাখুন। যদি আপনার কাজের বিষয়ে কিছু জটিলতা থাকে, তবে সেগুলিও সমাধান হয়ে যাবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Ajker Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

