    Ajker Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ প্রপোজ ডের ভাগ্যফল দেখে নিন।

    Published on: Feb 08, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহের এই বিশেষ দিন প্রপোজ ডে কেমন কাটবে আপনার। স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে আজ রবিবার কেমন কাটবে দেখে নিন। আজ এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন। প্রপোজ ডের এই বিশেষ দিনে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
    সিংহ

    সিংহ

    আজ আত্মবিশ্বাস বেশি থাকবে। নেতৃত্বের সুযোগ তৈরি হবে। সৃজনশীলতা বিকশিত হবে, এবং সম্মান বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। বন্ধুদের মধ্যে আপনার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে। সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে লাভ হবে। এটি একটি বিজয়ী দিন হবে।

    কন্যা

    আজ আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল মিলবে। অফিসে আপনার প্রশংসা হবে। পর্যাপ্ত বিশ্রাম অপরিহার্য। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। সহকর্মীরা সহায়ক হবেন। আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। বৌদ্ধিক আলোচনা উপভোগ্য হবে। অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হবে।

    তুলা

    আজ ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শান্ত মন নিয়ে সিদ্ধান্ত নিন। আপনার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। ভ্রমণ উপভোগ্য হবে। আপনার পরিবার সুখী হবে। আপনার স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে। বন্ধুদের কাছ থেকে আপনি উপকৃত হবেন। এটি শুভ কাজের দিন।

    বৃশ্চিক

    আজ, আপনার দৃঢ় সংকল্প আপনাকে আপনার লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করবে। গোপন কাজগুলি সফল হবে। শক্তি প্রবল থাকবে। আপনি একটি প্রতিযোগিতায় জিতবেন। আপনার স্বাস্থ্য চমৎকার থাকবে। আপনার পরিবার সুখী হবে। আপনি শুভ লক্ষণ পাবেন এবং সাফল্য নিশ্চিত।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

