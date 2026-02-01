Edit Profile
    Dainik Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। 

    Published on: Feb 01, 2026 7:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্য। ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন কেমন থাকবেন এই ৪ রাশির জাতক জাতিকারা। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে আজ মাসের শুরুর দিন আপনার ভাগ্যফল দেখে নিন।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ভাগ্যফল দেখে নিন।
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ভাগ্যফল দেখে নিন।

    ধনু

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি মজাদার দিন হতে চলেছে। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, যে কোনও অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে। কর্মক্ষেত্রে, আপনি অসাবধান হতে পারেন, যা আপনার সহকর্মীদের বিরক্ত করতে পারে। আপনার আত্মবিশ্বাসকে শক্তিশালী করা এবং কাজগুলি সম্পন্ন করা প্রয়োজন। তবে, যানবাহন ব্যবহার করার সময় সতর্ক থাকুন, তাই কোনও ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন।

    মকর

    আজ আপনার জন্য সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। আপনার ব্যবসায়িক পরিকল্পনা আগের চেয়ে ভালো হবে, যা আপনাকে সুখ এনে দেবে। আপনাকে একটি অংশীদারিত্বে প্রবেশ করতে হতে পারে এবং একটি নতুন বাড়ি কেনার পরিকল্পনা করতে হতে পারে। আপনার সন্তানদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। যদি শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনায় অবহেলা করে, তাহলে তারা অবশ্যই তাদের পরীক্ষায় সমস্যার সম্মুখীন হবে।

    কুম্ভ

    আজকের দিনটি কঠোর পরিশ্রমের জন্য উপযুক্ত হবে। আপনার কাজের জন্য নতুন ধারণা থাকবে, যা আপনি আপনার ব্যবসায় বাস্তবায়ন করবেন। সম্পত্তি সম্পর্কিত একটি পুরানো সমস্যা সমাধান হবে, যা আপনাকে খুশি করবে। আপনার বাড়িতে নতুন অতিথির আগমন হতে পারে। পরিবারের কোনও সদস্যের বিয়েতে যদি কোনও বাধা থাকে, তবে আপনি এটি বন্ধুর সাথে আলোচনা করতে পারেন। আপনি পরিবারের সদস্যদের কোথাও বাইরে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করবেন।

    মীন

    আজকের দিনটি আপনার জন্য সমস্যায় ভরা হতে চলেছে, কারণ আপনি কিছু পারিবারিক সমস্যার সম্মুখীন হবেন, যা আপনার উত্তেজনা বৃদ্ধি করবে। ভাইবোনদের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় ঝগড়াও দেখা দেবে। আপনার সন্তানের স্বেচ্ছাচারী আচরণ নিয়েও আপনি চিন্তিত থাকবেন। কর্মক্ষেত্রে কেউ আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে, তবে ব্যাংকিং খাতে কর্মরতরা তাদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে একটি ভালো অবস্থান অর্জন করবেন, যার জন্য তারা প্রচুর প্রশংসা পাবেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Dainik Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

