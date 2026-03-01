Edit Profile
    Dainik Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ১ মার্চ ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্য়ে আজ কার লাকি কারা, তা দেখে নিন।

    Published on: Mar 01, 2026 7:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ১ মার্চ ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের জেরে কার ভাগ্যে কী রয়েছে। রবিবার, মাসের প্রথম দিনটি কেমন কাটবে দেখে নিন।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে?
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে?

    ধনু

    আজকের দিনটি বুদ্ধিমানের সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। বাচ্চাদের সাথে সময় কাটালে বাড়িতে আনন্দ এবং আনন্দের পরিবেশ আসবে। আপনার কাজের সাথে সম্পর্কিত যেকোনো উদ্বেগ দূর হবে বলে মনে হবে। বাড়িতে অতিথিদের আগমন পরিবেশকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে। খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা গুরুত্বপূর্ণ। আপনার একটি বড় ইচ্ছা পূরণ হতে পারে এবং যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা সম্ভবত সুসংবাদ পাবেন।

    মকর

    আজকের দিনটি আনন্দদায়ক এবং লাভজনক হবে। পরিবারে নতুন অতিথির আগমন আনন্দের পরিবেশ তৈরি করবে। শেয়ার বাজার বা বিনিয়োগ থেকে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনার কাজের প্রতি প্রশংসা আপনাকে নতুন স্বীকৃতি দেবে। বিনিয়োগ করার সময়, অন্যের মতামতের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। অংশীদারিত্বের ফলে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে। আপনার বন্ধুদের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ থাকবে, যা আপনাকে হালকা এবং খুশি রাখবে।

    কুম্ভ

    আজ আপনি শক্তি এবং উৎসাহে ভরপুর থাকবেন। আপনাকে কোনও সামাজিক বা রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে, যা আপনার ভাবমূর্তিকে আরও শক্তিশালী করবে এবং এমনকি আপনার সম্মানও অর্জন করতে পারে। আপনি আপনার মায়ের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করার জন্য চেষ্টা করবেন। আপনার সন্তানরা ক্যারিয়ার বা চাকরি সম্পর্কিত কোনও বিষয়ে আপনার পরামর্শ চাইতে পারে। ব্যবসায় সামান্য উত্থান-পতন হবে, তবে আপনার বোধগম্যতা আপনাকে সবকিছু পরিচালনা করতে সাহায্য করবে।

    মীন

    আজকের দিনটি আনন্দ এবং হালকা মুহূর্ত দিয়ে পূর্ণ হবে। আপনার পরিবারের সাথে পুরানো মতবিরোধগুলি সমাধান করতে আপনি সফল হবেন। কারও প্রতি ঈর্ষা বা বিরক্তি পোষণ করবেন না, কারণ কেবল ইতিবাচক চিন্তাভাবনা আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ভ্রমণের পরিকল্পনা তৈরি হতে পারে এবং আপনি আপনার শখগুলি অনুসরণ করার সুযোগ পাবেন। সরকারি কর্মসূচিগুলি সুবিধার ইঙ্গিত দেয়। শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার পথ উন্মুক্ত হবে এবং আপনার সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি আপনার বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Dainik Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ১ মার্চ ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

