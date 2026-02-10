Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Ajker Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।

    Published on: Feb 10, 2026 7:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে আপনার ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে দেখে নিন। আজ মঙ্গলবারের রাশিফল রইল।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ কেমন কাটবে?
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ কেমন কাটবে?

    ধনু

    আজকের দিনটি আপনার জন্য ভালো দিন হতে চলেছে। ব্যবসায়িক লাভের পাশাপাশি, আপনার ব্যয়ের দিকেও মনোযোগ দেওয়া উচিত। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, সাবধানে চিন্তা করুন এবং বাড়ির প্রবীণদের সাথে পরামর্শ করুন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কর্মরত ব্যক্তিরা বিশিষ্ট নেতাদের সাথে দেখা করার সুযোগ পাবেন। আজ চাকরি পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার এমন কারও সাথে দেখা হতে পারে যিনি আপনার প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করতে সহায়তা করবেন।

    মকর

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি ভালো দিন হতে চলেছে। আপনার পরিকল্পনাগুলি সঠিক দিকনির্দেশনা পাবে, যা তাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেবে। আপনি কিছু নতুন মানুষের সাথে দেখা করবেন যারা আপনার কাজে আপনাকে সাহায্য করবে। আপনার গুরুজনদের কাছ থেকে আপনি প্রচুর সমর্থন এবং সহযোগিতা পাবেন। আপনি আপনার শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধাগুলি অতিক্রম করবেন, যা আপনাকে আনন্দ দেবে। আপনি একটি শুভ অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন, যা আপনার প্রশংসা এবং সুখ অর্জন করবে।

    কুম্ভ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি ভালো দিন হতে চলেছে। আপনার ব্যবসায়িক সম্পর্ককে শক্তিশালী করার জন্য আপনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবেন, যা ব্যবসাকে সফল করে তুলবে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আপনি একজন আর্থিক উপদেষ্টার সাহায্য চাইতে পারেন। এই রাশির অধীনে জন্মগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করবে, স্কুল প্রশাসন পূর্ণ সহায়তা প্রদান করবে। আজ, আপনার বিবাহিত জীবনে সুখ বৃদ্ধি পাবে এবং আপনি আপনার গুরুজনদের আশীর্বাদ পাবেন। ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে আজ যেকোনো কাজ শুরু করলে অবশ্যই লাভ হবে।

    মীন

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি আনন্দের দিন হতে চলেছে। আপনার বস অফিসে আপনার কাজের প্রশংসা করবেন এবং আপনার জুনিয়ররাও আপনার কাছ থেকে শেখার চেষ্টা করবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শিক্ষার্থীদের তাদের প্রস্তুতি চালিয়ে যাওয়া উচিত। আপনি যাকে একবার সাহায্য করেছিলেন তিনি আজ আপনার জন্য সহায়ক হবেন। আপনি আধ্যাত্মিকতার প্রতি আরও বেশি ঝোঁক পাবেন, যা আপনার মনে শান্তি আনবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এরহ সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Ajker Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes