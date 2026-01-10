Dainik Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১০ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

Edit Profile
    Dainik Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১০ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    Published on: Jan 10, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু. মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ শনিবার কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ ১০ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আজ এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার ভাগ্যের দিক থেকে কেমন কাটবে?

    ধনু

    আজকের দিনটি আপনার জন্য অনুকূল হবে। চাকরি পরিবর্তনের জন্য আপনার প্রচেষ্টা লাভজনক হবে। যারা চাকরি খুঁজছেন তারা কিছু সুসংবাদ শুনতে পারেন। আপনার আয়ের উৎস বৃদ্ধি পাবে, যা আপনাকে সুখ দেবে। আপনার আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। আপনি পরিবারের প্রবীণদের পরামর্শকে পূর্ণ গুরুত্ব দেবেন। পারিবারিক সম্পর্ক ঐক্যবদ্ধ থাকবে। আপনার চোখের বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

    মকর

    আজ আপনার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। আপনার কিছু নতুন প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ ফল পাবেন। আপনার অগ্রগতির পথে বাধাগুলি দূর হবে এবং আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের বিষয়ে আপনাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অন্যদের দ্বারা প্রলোভিত হয়ে আজ কোনও বড় ঝুঁকি নেওয়া এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি পরে আপনার সমস্যা আরও বাড়িয়ে তুলবে। আপনি সরকারি কাজে ব্যস্ত থাকবেন।

    কুম্ভ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। আপনি একটি নতুন দায়িত্ব সম্পর্কে বেশ উত্তেজিত থাকবেন, এমনকি আপনি আপনার সন্তানদের বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারেন। আপনি একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি নেবেন, তবে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা যেকোনো চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে, যা আপনাকে আনন্দ দেবে। আপনি আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনি সম্পত্তিও অর্জন করতে পারেন।

    মীন

    আজকের দিনটি ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে খ্যাতি অর্জনের জন্য উপযুক্ত হবে। কাজের বিষয়ে আপনি আপনার বাবার পরামর্শ নিতে পারেন এবং কিছু কাজ আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে পারিবারিক বিষয়গুলি সমাধান করবেন। আজ আপনি নিজের জন্য কিছু নতুন জিনিস কিনতে পারেন। শিক্ষার্থীরা বৌদ্ধিক এবং মানসিক বোঝা থেকে মুক্তি পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত থাকা যেকোনো কাজ সম্পন্ন হতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

