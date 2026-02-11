Edit Profile
    Dainik Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে?

    Published on: Feb 11, 2026 7:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যফলে আজ দেখুন আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে কেমন কাটবে দিনটি? আজ ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের কেমন কাটবে বুধবার? জানুন রাশিফল
    ধনু

    নতুন দায়িত্ব আপনার চাপ বৃদ্ধি করতে পারে, কিন্তু আপনি সেগুলো পরিচালনা করতে পারবেন। খরচ নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ঋণ সম্পর্কিত প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। সন্ধ্যায় সুসংবাদ আসবে এবং কর্মক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাবে। ধনু রাশির জাতকদের জন্য আজকের দিনটি খুবই রোমান্টিক। আপনার সঙ্গীর সাথে প্রেম এবং বোঝাপড়া বৃদ্ধি পাবে। আপনি যদি কাউকে পছন্দ করেন, তাহলে আজ আপনার অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য একটি ভালো সুযোগ।

    মকর

    ব্যবসা লাভজনক হবে, তবে দায়িত্বও বৃদ্ধি পাবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায় নতুন সুযোগ আসবে। প্রেমের ক্ষেত্রে, উপহার দেওয়া সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে। বন্ধুদের কাছ থেকে আপনি সমর্থন পাবেন। আজ, আপনি আপনার সম্পর্কের উন্নতি করতে পারেন। যেকোনো পুরনো সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে। আপনার সঙ্গীর মতামতকে সম্মান করুন এবং হৃদয় থেকে যোগাযোগ করুন।

    কুম্ভ

    আজ আপনার প্রভাব ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আপনার ভাইদের কাছ থেকে আপনি সহায়তা পাবেন। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্ববর্তী কাজের ফল পাওয়া যাবে। ব্যবসায়িক পরিবর্তনগুলি বুদ্ধিমানের সাথে বিবেচনা করুন। আপনার সন্তানদের সাথে বাইরে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। কুম্ভ রাশির জাতকদের প্রেম জীবন আজ নতুন মোড় নিতে পারে। আপনার সঙ্গীর সাথে যোগাযোগ উন্নত হবে এবং আপনি একসাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। আপনার সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে।

    মীন

    ইতিবাচক চিন্তাভাবনা আজ আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি হবে। কঠোর পরিশ্রম এবং অভিজ্ঞতা সাফল্য বয়ে আনবে। বৈদেশিক বিষয় সম্পর্কিত বিষয়ে লাভ সম্ভব। আপনার স্ত্রী এবং সন্তানদের সাফল্য আনন্দ বয়ে আনবে। আপনি আপনার প্রেম জীবনে নতুন শক্তি অনুভব করবেন। আজ মীন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি আবেগঘন এবং রোমান্টিক দিন। আপনার সঙ্গীর সাথে গভীর এবং সৎ কথোপকথন পারস্পরিক ভালোবাসা এবং বোঝাপড়া বৃদ্ধি করবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

