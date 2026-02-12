Dainik Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

Dainik Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ বৃহস্পতিবার কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে এই চার রাশির ভাগ্যে আজ ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহের আলিঙ্গন দিবস, কেমন কাটবে? এই বিশেষ দিনে আপনার লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিবার কেমন কাটবে, দেখে নিন।
ধনু
স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি দুর্বল দিন হবে, যা আপনার জন্য সমস্যা তৈরি করবে। অতএব, আপনার খাদ্যাভ্যাসকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যদি আপনার কোনও সমস্যা থাকে, তবে সেগুলিকে অবমূল্যায়ন করবেন না। আপনি একটি নতুন বাড়ি কিনতে পারেন অথবা এমন কিছু কিনতে পারেন যা আপনি দীর্ঘদিন ধরে বিবেচনা করছেন। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কিছু ভালো খবর শুনতে পারেন।
মকর
আজকের দিনটি শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো হবে। আপনার পরীক্ষার ফলাফল ইতিবাচক হবে, যা আপনাকে পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে ভালোবাসা এনে দেবে এবং এমনকি একটি পার্টির আয়োজনও করা হতে পারে। আপনি যদি ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন, তাহলে আপনার বাজেট বিবেচনা করতে ভুলবেন না। আপনাকে আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনার একটি ভালো ভাবমূর্তি বজায় থাকবে, যা কিছু সম্মানের দিকে নিয়ে যেতে পারে।
কুম্ভ
আজ, কর্মক্ষেত্রে কারোর এমন কিছু কথায় আপনি বিরক্ত বোধ করতে পারেন, যা আপনার সম্পর্কের উপর চাপ সৃষ্টি করবে, তবে আপনার বসের কথার প্রতি আপনার গভীর মনোযোগ দেওয়া উচিত। আর্থিক লেনদেনের জন্য আপনার চোখ-কান খোলা রাখুন, এবং আপনার সন্তানদের কাজের জন্য ভ্রমণ করতে হতে পারে। পারিবারিক ব্যবসা আগের চেয়ে ভালো হবে, যা আপনাকে খুশি করবে।
মীন
আজকের দিনটি আপনার জন্য প্রতিকূলতার মুখে ধৈর্য ধরে রাখার দিন হবে। যদি আপনি কোনও দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছ থেকে হতাশাজনক খবর পান, তাহলে কিছুটা সংযম অবলম্বন করুন এবং আপনার ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করুন, কারণ তাড়াহুড়ো করলে ভুল হতে পারে। আপনার পরিবারের মধ্যে চলমান সমস্যাগুলি আপনার উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলবে, যার জন্য আপনার সম্পূর্ণ মনোযোগ প্রয়োজন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )