Ajker Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ কেমন কাটবে? দেখে নিন ১২ মার্চ ২০২৬ রাশিফল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ১২ মার্চ ২০২৬ কেমন কাটবে, তার হদিশ জ্যোতিষমতে দেখে নিন। আজ বৃহস্পতিবার কেমন কাটবে দিন, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। আপনার ভাগ্যে আজ বৃহস্পতিবার কী রয়েছে তা দেখে নিন আজ ভোরেই।
ধনু
আজকের দিনটি ভালো, বিশেষ করে রাজনীতির সাথে জড়িতদের জন্য। তারা নতুন পদ বা দায়িত্ব পেতে পারেন। আপনি আপনার সন্তানদের সাথে বাইরে বেড়াতে বা পিকনিকের পরিকল্পনাও করতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো থাকবে, তবে আপনার মেজাজী স্বভাবের কারণে কিছু কাজ অসম্পূর্ণ থাকতে পারে। আজ যদি আপনি দীর্ঘসূত্রিতা করার অভ্যাস ত্যাগ করেন, তাহলে ভবিষ্যৎ আপনার জন্য আরও ভালো হতে পারে। পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য শিক্ষার্থীদের আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।
মকর
নতুন সম্পত্তি কেনা বা এর সাথে সম্পর্কিত পরিকল্পনা করার জন্য আজকের দিনটি ভালো হতে পারে। ব্যবসায় ভালো লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনাকে আনন্দ দেবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা অর্থ পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনাও রয়েছে, যা আপনার আর্থিক পরিস্থিতিকে শক্তিশালী করবে। তবে, ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে বিনিয়োগ করা আপনার জন্য ভালো হবে। অনলাইন ব্যবসায়ের সাথে জড়িতদের একটু সতর্ক থাকা দরকার, কারণ কিছু প্রযুক্তিগত বা লেনদেন-সম্পর্কিত সমস্যা দেখা দিতে পারে।
কুম্ভ
আজ আপনাকে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি পরিশ্রম করতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার বসের সাথে মতবিরোধ হতে পারে, তবে তাদের পরামর্শ মেনে চলা উপকারী হবে। পরিবারের কোনও সদস্যের বিবাহ নিয়ে উদ্বেগ অব্যাহত থাকতে পারে। আপনি আজ আপনার স্ত্রীর কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতিও দিতে পারেন। আপনি যদি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, তবে তা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। বস্তুগত আরাম-আয়েশ বৃদ্ধির সম্ভাবনাও রয়েছে।
মীন
আজকের দিনটি আনন্দ এবং আনন্দে ভরা হতে চলেছে। আপনি বন্ধুদের সাথে সময় কাটাতে পারবেন এবং ভালো খাবার আপনার দিনটিকে আরও বিশেষ করে তুলবে। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা সরকারি কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা আজ সফল হতে পারে। পরিবারে নতুন অতিথির আগমন ঘরকে আনন্দে ভরিয়ে দেবে। তবে, একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি চূড়ান্ত করতে কিছু বাধা আসতে পারে, তাই ধৈর্য ধরুন। যদি আপনার কোনও স্বাস্থ্যগত উদ্বেগ থাকে, তবে সেগুলি উপেক্ষা করার পরিবর্তে বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করা ভাল।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )