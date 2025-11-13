Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Dainik Rashifal Sagittarius To Pisces: ধনু-মকর-কুম্ভ-মীনের বৃহস্পতিবার কেমন কাটবে? জানুন ১২ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল

    Dainik Rashifal 12 November 2025 for Sagittarius-Capricorn-Aquarius-Pisces: কোন রাশির জাতকের কেমন কাটবে আজকের দিনটি? জেনে নিন আজকের রাশিফল।

    Published on: Nov 13, 2025 6:00 AM IST
    By Sanket Dhar
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বৃহস্পতিবার ধনু, মকর, কু্ম্ভ ও মীন রাশির জন্য মিশ্র ফলদায়ক হতে পারে। কোনও রাশিকে যেমন কর্মক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হতে পারে, তেমনই কোনও রাশিকে পারিবারিক সমস্যা সামাল দিতে হতে পারে। তবে কিছু রাশির ভাগ্যে রয়েছে অর্থযোগ। জেনে নেওয়া যাক, ধনু, মকর, কু্ম্ভ ও মীন রাশির কেমন কাটবে বৃহস্পতিবার।

    ধনু-মকর-কুম্ভ-মীনের বৃহস্পতিবার কেমন কাটবে?
    ধনু-মকর-কুম্ভ-মীনের বৃহস্পতিবার কেমন কাটবে?

    ধনু রাশি - এই সময়ে অকেজো জিনিসগুলিতে মনোনিবেশ করবেন না, আপনার হাতে যা আছে তার দিকে মনোনিবেশ করুন। শান্ত থাকুন এবং ধৈর্য ধরে পরিকল্পনা করুন। একটি সহজ কাজ বা একটি ছোট পদক্ষেপ আপনার জীবনকে আরও উন্নত করে তুলতে পারে। মকর রাশি - আপনি এমন জিনিসগুলি বুঝতে পারেন যা আপনার পক্ষে আর সঠিক নয়। এটি এমন কিছু যা আপনি আগে মেনে নিয়েছেন। তাড়াহুড়ো না করে শান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ব্যক্তিগত জীবনে ভালো কিছু থাকবে।

    কুম্ভ রাশি - আপনি ভ্রমণে যেতে পারেন, এটি আপনার উপকার করবে। ব্যক্তিগত জীবনে কিছু উত্থান-পতন হতে পারে। পেশাগত জীবনে নিজের যোগ্যতা দেখানোর সুযোগ পাবেন। নিজেকে অন্য কারো সাথে তুলনা করবেন না। পেশাগত জীবনে গসিপ এড়িয়ে চলুন। যখন কিছু ভুল মনে হয়, তখন আপনার অভ্যন্তরীণ মনকে বিশ্বাস করুন। প্রতিদিন আপনার রুটিন অনুসরণ করুন।

    মীন রাশি - ব্যক্তিগত জীবনে ভালো সময় কাটান। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। আপনার এগিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে। এখনই অর্থের ক্ষেত্রে বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন।

    News/Astrology/Dainik Rashifal Sagittarius To Pisces: ধনু-মকর-কুম্ভ-মীনের বৃহস্পতিবার কেমন কাটবে? জানুন ১২ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes