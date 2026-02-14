Edit Profile
    Ajker Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।

    Published on: Feb 14, 2026 7:01 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজকের রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে। তার হদিশ রয়েছে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সালের রাশিফলে। আজ ভোরেই দেখে নিন প্রেমের জন্য বিশেষ দিন ‘ভ্যালেন্টাইন্স ডে’ আপনার কেমন কাটতে চলেছে।

    আজকের ভ্যালেন্টাইন্স ডে ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন।

    ধনু

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি রোমাঞ্চকর অভিযানের মতো। এটি একটি সাধারণ দিন, তবে শক্তিতে ভরপুর। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভালোভাবে মিশে যাবেন এবং পুরনো বন্ধুদের মতো হাসি-ঠাট্টা-মজা হবে। একসাথে, আপনি ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করবেন। বাড়ি, ক্যারিয়ার বা সন্তান পরিকল্পনা সম্পর্কে গভীর আলোচনা আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে। গুরুত্বপূর্ণ কাজের একটি তালিকা তৈরি করুন এবং দিনটিকে ফলপ্রসূ করে তুলতে সেগুলি টিক চিহ্ন দিন। তবে সাবধান থাকুন, কোনও সহকর্মী আপনাকে বিরক্ত করার চেষ্টা করতে পারে। আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদে, পদোন্নতি বা প্রকল্পের মতো কোনও স্থগিত কাজ হঠাৎ সম্পন্ন হবে।

    মকর

    আজ প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে নিন, যেমন পাহাড়ে ওঠার সময় দড়ি ধরে রাখা। অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা এড়িয়ে চলুন, নাহলে অপ্রয়োজনীয় জটিলতা দেখা দেবে। আপনার মধ্যে শক্তির আগ্নেয়গিরি জ্বলে উঠবে। প্রতিটি কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে, তা সে অফিসের কাজ হোক বা গৃহস্থালির কাজ। আপনার জীবনযাত্রার মান উচ্চ থাকবে; নতুন পোশাক, গৃহসজ্জা, অথবা ফিটনেস রুটিন দিয়ে নিজেকে উন্নত করুন। তর্ক-বিতর্ক থেকে দূরে থাকুন এবং শান্তি বজায় রাখুন। নতুন জমি, যানবাহন বা সম্পত্তি কেনার জন্য শুভ সময়ে দালালের সাথে কথা বলুন, তবে নথিপত্র পরীক্ষা করুন। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, ঋণ অনুমোদনের মতো মুলতুবি কাজ সম্পন্ন হবে। আর্থিক বিষয়ে নীরব থাকুন; তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন।

    কুম্ভ

    আনন্দ ও আনন্দের পরিবেশ বিরাজ করবে। ব্যবসা বা কর্মক্ষেত্রে অপরিচিতদের কাছ থেকে পরামর্শ নেবেন না, নাহলে আপনার সমস্যাগুলি বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। আপনার অভিজ্ঞতার উপর আস্থা রাখুন। অনেক দিন পর আপনার একজন পুরনো বন্ধুর সাথে দেখা হবে, যিনি একটি আশ্চর্য উপহার বা পরামর্শ নিয়ে আসবেন। অতীতের ভুলগুলি নিয়ে চিন্তা করবেন না, এগুলিকে একটি শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করুন এবং এগিয়ে যান, যেমন একটি খারাপ বিনিয়োগ থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং আপনার পরবর্তী বিনিয়োগকে স্মার্ট করে তোলা। বিদেশে পড়াশোনা করার পরিকল্পনা করা শিক্ষার্থীরা ভিসা অনুমোদন বা বৃত্তির মতো সুসংবাদ পেতে পারে।

    মীন

    সমুদ্রের ঢেউয়ে সাঁতার কাটার মতো আনন্দময় দিন। পরিবারের যেকোনো তিক্ততা গলে মিষ্টতায় পরিণত হবে। খোলাখুলি কথা বলুন। নতুন মানুষের সাথে দেখা হবে, যা নতুন বন্ধুত্ব বা সুযোগ বয়ে আনবে। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা সরকারি কাজ আজ সম্পন্ন হতে পারে। কাগজপত্র প্রস্তুত রাখুন। আপনার বাবার কোনও কথায় যদি আপনার খারাপ লাগে, তাহলে তা মনে রাখবেন না। গভীর নিঃশ্বাস নিন এবং এগিয়ে যান। অন্যের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয়ভাবে হস্তক্ষেপ করবেন না; নিজের জগতে থাকুন। আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন, যেমন চাকরির সুযোগ বা স্বাস্থ্য পরামর্শ। আপনার সংবেদনশীল মনকে শান্ত করার জন্য ধ্যান করুন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Ajker Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

