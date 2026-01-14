Edit Profile
    Ajker Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মকর সংক্রান্তি কেমন কাটবে? ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    মকর সংক্রান্তি ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ কেমন কাটবে ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন এই চার রাশির?

    Published on: Jan 14, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আজ মকর সংক্রান্তির দিনটি কেমন কাটতে চলেছে। রইল আজ বুধবারের রাশিফল। কেমন কাটবে দিনটি, দেখে নিন।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের রাশিফল দেখে নিন। (ANI Photo) (S Lal Singh )
    ধনু

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি মিশ্র দিন হবে। আপনি একটি পুরানো বিনিয়োগ থেকে ভাল লাভ দেখতে পাবেন। আপনার সন্তানরা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করবে এবং যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আপনাকে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। আবহাওয়া আপনার স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আপনি আপনার সমস্ত প্রচেষ্টা করবেন, কিন্তু তবুও ভালো ফলাফলের অভাবের কারণে আপনি হতাশ হবেন। যে কাউকে যেকোনো প্রতিশ্রুতি সাবধানে দিন, কারণ সেগুলি পূরণ করা কঠিন হবে।

    মকর

    আজকের দিনটি আপনার জন্য ভালো হতে চলেছে। আপনি বন্ধুদের সাথে ভালো সময় কাটাবেন এবং আপনার একটি ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। যদি আপনার কাজ বাকি থাকে, তাহলে আপনাকে সেদিকে একটু মনোযোগ দিতে হবে। আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে উল্লেখযোগ্য ব্যয় হবে, তবে সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিরোধ দেখা দিতে পারে। আপনি নিজের কাজের চেয়ে অন্যের কাজে বেশি মনোযোগ দেবেন, যা আপনার অসুবিধা বাড়াতে পারে।

    কুম্ভ

    আজ আপনার জন্য একটি নতুন চাকরি পাওয়ার দিন হবে এবং আপনার সন্তানরা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করবে। আপনি আপনার বসের মন জয় করতে সফল হবেন। আপনি অন্যদের কল্যাণের জন্য উদ্যোগ নেবেন, তবে এর জন্য আপনার নিজের প্রয়োজনে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ব্যয়ও জড়িত। ছোট বাচ্চারা এমন কিছু চাইতে পারে যা আপনি অবশ্যই পূরণ করবেন। আপনি যদি বাইরে যান, তাহলে অপ্রত্যাশিত যানবাহনের বিকলতার কারণে খরচ বাড়তে পারে।

    মীন

    আপনার অপ্রয়োজনীয় রাগ এড়িয়ে চলা উচিত এবং আপনার কথাবার্তায় সংযম বজায় রাখা উচিত। যদি আপনি কারো কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পান, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেবেন না। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল আপনি পাবেন। কিছু সরকারি কাজ আপনার অসুবিধা বাড়িয়ে দিতে পারে। আপনার সন্তানদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে, অন্যথায় তারা রেগে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার বসের কাছ থেকে কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

