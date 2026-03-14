    Dainik Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৪ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা, দেখে নিন।

    Published on: Mar 14, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ১৪ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আজ শনিবার, কার ভাগ্যে কী রয়েছে। শনিবার এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে দিন কেমন কাটতে চলেছে, তা দেখে নিন।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে ১৪ মার্চ ২০২৬ লাকি কারা,
    ধনু

    আজকের দিনটি আপনার জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনতে চলেছে। গাড়ি চালানোর সময় আপনার অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, কারণ সামান্যতম অসাবধানতাও ঝামেলার কারণ হতে পারে। অফিসিয়াল কাজ স্থগিত করার পরিবর্তে, সময়মতো তা সম্পন্ন করার চেষ্টা করুন। পরিবারে নতুন অতিথির আগমন ঘরকে আনন্দে ভরিয়ে দিতে পারে। হঠাৎ গাড়ি খারাপ হওয়ার ফলে কিছু অতিরিক্ত খরচও হতে পারে। রাজনীতি বা সামাজিক ক্ষেত্রে জড়িতদের বিচক্ষণতা এবং ধৈর্য ধরে এগিয়ে যেতে হবে। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, আজ একটি স্থগিত চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে।


    মকর

    আজ আপনার ব্যবসা এবং কর্মক্ষেত্রে উন্নতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। পরিবারের সদস্যদের দেওয়া যেকোনো প্রতিশ্রুতি সময়মতো পূরণ করা গুরুত্বপূর্ণ, নাহলে তারা বিরক্ত হতে পারেন। পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের স্বাস্থ্যের সামান্য অবনতি হতে পারে, তাই তাদের বিশেষ যত্ন নিন। আপনি যদি পারিবারিক ব্যবসা পরিচালনা করেন, তাহলে আপনাকে এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা একটি চুক্তিও আজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, কিছু প্রতিপক্ষ আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন।

    কুম্ভ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনতে পারে। ভ্রমণ বা ভ্রমণের সময়, আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন যা ভবিষ্যতে আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে। তবে, সারা দিন ধরে কিছু ব্যস্ততা থাকতে পারে। কেউ আপনার কাজে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করতে পারে, তাই সাবধান থাকুন। আপনি কোনও সরকারি বিষয়ে একজন ভালো আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করতে চাইতে পারেন। যদি কোনও নির্দিষ্ট প্রকল্প সম্পর্কে আপনার কোনও সন্দেহ থাকে, তবে সাবধানতার সাথে বিবেচনা না করে এটি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনি একটি নতুন চাকরির জন্য আবেদন করার কথাও বিবেচনা করতে পারেন।

    মীন

    আজকের দিনটি আপনার কর্মক্ষেত্রে ভালো যাবে। আপনি প্রচুর পরিশ্রম করবেন এবং সম্ভবত ইতিবাচক ফলাফল দেখতে পাবেন। আপনার মায়ের সাথে আপনার সম্পর্ক আরও সৌহার্দ্যপূর্ণ হতে পারে এবং আপনি একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠ বোধ করবেন। তবে, মাঝে মাঝে কারণ ছাড়াই রেগে যাওয়ার প্রবণতা পরিবারের সদস্যদের বিরক্ত করতে পারে, তাই আপনার মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ। ভ্রমণ বা ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন। এছাড়াও, প্রতিপক্ষের দ্বারা প্রভাবিত সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন, কারণ এতে ক্ষতি হতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

