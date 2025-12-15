Edit Profile
    Ajker Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Dec 15, 2025 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ২০২৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার আভাস দিচ্ছে রাশিফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে আজ। সোমবার ভোরে আজ দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা?

    ধনু

    আপনার কথাবার্তা এবং আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার দিন হবে। আপনার কথার প্রতি খুব সতর্ক থাকুন। আপনি আপনার গুরুজনদের আশীর্বাদ পেতে থাকবেন। আপনার স্ত্রী আপনার প্রচেষ্টায় আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করবেন এবং কোনও পুরানো বন্ধু ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে আপনার বৈবাহিক জীবনের দিকে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। আপনার রাজনৈতিক কাজের প্রশংসা করা হবে এবং আপনাকে একটি নতুন পদও দেওয়া হতে পারে।

    মকর

    আপনার জন্য সাবধানে চিন্তা করার দিন হবে। আপনার আয় সীমিত হবে, তবে আপনার ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। পরিবারে নতুন অতিথির আগমন আপনার জন্য আনন্দ বয়ে আনবে। আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি আপনার সচেতন থাকা এবং কোনও ঝুঁকি নেওয়া এড়াতে হবে। ব্যবসায় কিছু উত্থান-পতনের কারণে আপনি কিছুটা উত্তেজনা অনুভব করতে পারেন।

    কুম্ভ

    মীন

    আপনার আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হবে। আপনি একটি নতুন গাড়িও কিনতে পারেন, এবং যদি আপনি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, তাহলে তা ফেরত পেতে পারেন। আপনি আপনার বাড়িতে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন, যার ফলে পরিবারের সদস্যরা ঘন ঘন দেখা করতে আসবেন। আপনার মা কিছু বলেন বলে আপনার খারাপ লাগতে পারে, তবে আপনার তার সাথে ভদ্রভাবে আলোচনা করা উচিত। আপনার বিবাহিত জীবন সুরেলা থাকবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Ajker Rashifal Sagittarius To Pisces: ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

