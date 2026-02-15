Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Dainik Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    Published on: Feb 15, 2026 7:01 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ র রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। আজ এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার কেমন কাটবে দিন। রইল আজকের রাশিফল। রবিবার স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল
    ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    ধনু

    বিবাহিত জীবনের জন্য দিনটি সোনালী হবে। আপনার স্ত্রীর ক্যারিয়ারে উন্নতি হবে। পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি বা নতুন দায়িত্ব ঘরে সুখ বয়ে আনবে। আপনার চারপাশের মানুষদের ভালোভাবে জানুন। বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মীদের সত্যবাদিতা পরীক্ষা করুন। আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকবে এবং আপনি প্রতিটি চ্যালেঞ্জের সঠিক সমাধান খুঁজে পাবেন। আপনার বাবা আপনার কাজে খুশি হবেন। তাঁর প্রশংসা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। আপনি একটি নতুন কৃতিত্ব অর্জন করবেন, যেমন একটি পুরষ্কার বা প্রশংসা, যা আপনাকে খুশি করবে। শিক্ষার্থীরা একটি নতুন কোর্স করার তাগিদ অনুভব করবে। তারা একটি নতুন দক্ষতা শিখতে আগ্রহী হবে। তবে অন্ধভাবে শোনা কথা বিশ্বাস করবেন না, তথ্য যাচাই করুন। দিনটি ইতিবাচক শক্তিতে পূর্ণ থাকবে, সম্পর্ক এবং সাফল্যের উপর আপনার মনোযোগ রাখুন।

    মকর

    দিনটি অনুকূল থাকবে এবং ভাইবোনদের সহায়তায় কেটে যাবে। তারা প্রতিটি পদক্ষেপে আপনার সাথে থাকবে। পরামর্শ বা সাহায্যের মাধ্যমে অসুবিধাগুলি কমবে। আর্থিক বিষয়ে একটু সতর্ক থাকুন। ব্যয়ের উপর নজর রাখুন, ভেবেচিন্তে বিনিয়োগ করুন। মোটেও অসাবধান এবং অলস হবেন না, সক্রিয় থাকুন যাতে সুযোগগুলি হাতছাড়া না হয়। আপনি চাকরি পরিবর্তনের পরিকল্পনা করবেন। আপনি একটি নতুন চাকরি বা স্থানান্তর বিবেচনা করবেন। আপনার কোনও সিদ্ধান্তে পরিবারের সদস্যরা বিরক্ত হতে পারেন। তাদের অনুভূতির যত্ন নিন। রাজনীতিতে কর্মরত ব্যক্তিরা একটি নতুন দিক পাবেন। যোগাযোগ বা সুযোগ যা আপনার ক্যারিয়ার পরিবর্তন করতে পারে। দিনটি স্থিতিশীলতা এবং অগ্রগতির, দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যান।

    কুম্ভ

    আয়ের জন্য দিনটি দুর্দান্ত। আয়ের নতুন উৎস খুলে যাবে। বোনাস, পার্শ্ব আয়, অথবা অর্থ প্রদান স্পষ্ট হবে। বন্ধুদের কাছ থেকে আপনি পূর্ণ সমর্থন পাবেন। তাদের সাহায্যে আপনার পরিকল্পনা সফল হবে। আপনি আপনার বক্তৃতা দিয়ে মানুষের মন জয় করবেন। আপনার মনোমুগ্ধকর বক্তব্য সভা বা কথোপকথনে কার্যকর হবে। নতুন কাজ শুরু করুন চিন্তাভাবনা করে। ঝুঁকি বিশ্লেষণ অপরিহার্য। পড়াশোনায় সমস্যাগ্রস্ত শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষকদের সাথে কথা বলে তাদের সমস্যার সমাধান করবে। পরামর্শদাতার নির্দেশনা স্বস্তি দেবে। আপনার সন্তানদের সাথে আপনার ইচ্ছা সম্পর্কে খোলামেলা আলোচনা করবেন। তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা জানুন। বন্ধুত্ব এবং অর্থের দীপ্তিতে দিনটি রঙিন হবে এবং উদ্ভাবনী হবে।

    মীন

    ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে। পেট বা মাথাব্যথার মতো সমস্যা, তাই খুব সাবধান থাকুন এবং সময়মতো ওষুধ খান। কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিলম্বিত হতে পারে। সময়সীমা মিস করলে চাপ বাড়বে। যদি আপনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু হারিয়ে ফেলেন, তবে আজই তা খুঁজে পাবেন। একটি সুখকর চমক। নতুন কাজ শুরু করা এড়িয়ে চলুন, অন্যথায় আপনার ক্ষতি হতে পারে। প্রথমে পুরানো কাজগুলি পরিষ্কার করুন। আপনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে দেখা করবেন। নতুন বন্ধুত্ব বা যোগাযোগ তৈরি হবে। আপনার বাবার কোনও কথার জন্য আপনার খারাপ লাগতে পারে। তাঁর রাগ আপনাকে বিরক্ত করবে। এটি সতর্কতা এবং ধৈর্যের দিন, আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Dainik Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes