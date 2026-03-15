    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Dainik Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কেমন কাটবে? ১৫ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে ১৫ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Mar 15, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ রবিবার কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। ১৫ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। আজ রবিবার দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থের দিক থেকে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। রইল জ্যোতিষমত।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের রাশিফল দেখে নিন।
    ধনু

    আজ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য অগ্রগতি এবং দায়িত্বের দিন। কর্মক্ষেত্রে আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেতে পারেন এবং আপনার পদ বা আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, কোনও বন্ধু আপনার কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে, তাই সতর্ক থাকা গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কোনও বড় প্রকল্প শুরু করার কথা বিবেচনা করতে পারেন, তবে আপনার ভাইবোনদের সাথে পরামর্শ করা আরও উপকারী হবে। অবিবাহিত ব্যক্তিরাও তাদের জীবনে কোনও বিশেষ ব্যক্তির আগমনের লক্ষণ দেখতে পেতে পারেন।

    মকর

    আজকের দিনটি মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য সৃজনশীল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। আপনার আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হবে এবং আপনি এমনকি অভাবী কাউকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসতে পারেন। রাজনীতি বা সামাজিক ক্ষেত্রের সাথে জড়িতরা স্বীকৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত এবং এগিয়ে যাওয়া উচিত। চলমান যেকোনো উদ্বেগ সমাধানের জন্য পরিবারের সদস্যদের সাথে খোলামেলা আলোচনা করার জন্য আপনার সময় বের করা উচিত।

    কুম্ভ

    আজ কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য তাদের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার দিন। আপনার প্রতিপক্ষদের চিহ্নিত করা উচিত এবং অপরিচিতদের প্রভাবে অর্থ বিনিয়োগ করা এড়িয়ে চলা উচিত। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন, যা আপনাকে আনন্দ দেবে। যদি কোনও সরকারি কাজ দীর্ঘদিন ধরে মুলতুবি থাকে, তবে তা সম্পন্ন হওয়ার লক্ষণ রয়েছে। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, আপনার অনেক অসমাপ্ত কাজও সম্পন্ন হতে পারে।

    মীন

    আজকের দিনটি মীন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। আপনার পদমর্যাদা এবং খ্যাতি বৃদ্ধি পেতে পারে এবং কর্মক্ষেত্রে আপনি একটি ভালো সুযোগ পেতে পারেন। সহকর্মীদের কাছ থেকে আপনি সমর্থন পাবেন, যার ফলে কাজগুলি সম্পন্ন করা সহজ হবে। তবে, আপনার কথাবার্তায় সংযম বজায় রাখা এবং গুজবের উপর নির্ভর করা এড়িয়ে চলা গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের কোনও সদস্যের বিবাহের পথে যে কোনও বাধা দূর হতে পারে, যার ফলে আপনার বৈবাহিক জীবনে শান্তি ও সুখ আসবে।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

