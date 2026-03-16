    Ajker Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ১৬ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    Published on: Mar 16, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। আজ সোমবার ১৬ মার্চ ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল কী বলছে। আজ ভোরেই দেখে নিন ভাগ্যফল। রইল আজকের রাশিফল।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের কেমন কাটবে? জানুন রাশিফল
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের কেমন কাটবে? জানুন রাশিফল

    ধনু

    আজ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য সংযম এবং ধৈর্যের সাথে এগিয়ে যাওয়ার দিন। কোনও কাজে তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলা গুরুত্বপূর্ণ। আপনার বাবার পরামর্শ উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনার সন্তানের ইচ্ছা পূরণের জন্য আপনি একটি নতুন যানবাহন কেনার কথাও বিবেচনা করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার বসের পরামর্শ উপেক্ষা করা এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। একটি ইচ্ছা পূরণ একটি আনন্দের পরিবেশ তৈরি করবে এবং পরিবারের মধ্যে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানও সম্ভব।

    মকর

    আজকের দিনটি মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হতে পারে। আপনার জ্ঞান এবং বোধগম্যতা ব্যবহার করে আপনি কিছু উদ্ভাবনী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং নতুন প্রচেষ্টা শুরু করতে পারেন। আপনার চাহিদা এবং দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। কিছু ব্যক্তিত্বের অদ্ভুততা আপনাকে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে পারে, তবে দীর্ঘ সময় পরে কোনও পুরানো বন্ধুর সাথে দেখা আপনাকে শান্তি এবং আনন্দ দেবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার পছন্দের কাজ খুঁজে পাওয়াও আপনাকে সন্তুষ্টি এনে দেবে।

    কুম্ভ

    আজকের দিনটি আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করবে। আপনার সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে আপনি অনেক কাজে সাফল্য অর্জন করতে পারেন। যদি আপনি অভাবী কাউকে সাহায্য করার সুযোগ পান, তাহলে তা করুন; এটি আপনাকে মানসিক তৃপ্তি এনে দেবে। আপনি আলোচনার মাধ্যমে যেকোনো চলমান পারিবারিক সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হতে পারেন। সম্পত্তি সম্পর্কিত একটি সুযোগ আসতে পারে, যার জন্য ঋণের প্রয়োজন হতে পারে। আপনার সন্তানদের দেওয়া যেকোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ করা গুরুত্বপূর্ণ হবে, অন্যথায় তারা রেগে যেতে পারে। ব্যবসায় কিছু উত্থান-পতন হতে পারে।

    মীন

    মীন রাশির জাতক জাতিকাদের আজ তাদের স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। যদি আপনি কোনও সমস্যার সম্মুখীন হন, তবে তা উপেক্ষা করবেন না। কেউ আপনাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করতে পারে, যার ফলে ক্ষতি হতে পারে। অতএব, অপরিচিতদের সাথে তাড়াহুড়ো করে ব্যবসায়িক লেনদেন এড়িয়ে চলুন। সম্পত্তি লেনদেনের সাথে জড়িতদের জন্য আজকের দিনটি ভালো হতে পারে এবং আদালতের মামলা উল্লেখযোগ্য স্বস্তি বয়ে আনতে পারে। কোনও প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে সাবধানে চিন্তা করাও ভালো।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Ajker Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ১৬ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

