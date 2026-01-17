Edit Profile
    Ajker Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Jan 17, 2026 6:01 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। আজ এই চার রাশির মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। চার রাশির স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রেম, অর্থ, এই সমস্ত দিক থেকে ভাগ্যফল দেখে নিন।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    ধনু

    আজ আপনার জন্য কিছু নতুন খরচ করার দিন হবে। আপনি আপনার ভবিষ্যতের কথা ভাববেন। আপনার মা আপনাকে একটি বড় দায়িত্ব দিতে পারেন। আপনার ভাইবোনদের চাহিদা সময়মতো পূরণ করার চেষ্টা করুন, অন্যথায় তারা আপনার উপর রাগ করতে পারে। শিক্ষার্থীরা বৌদ্ধিক এবং মানসিক বোঝা থেকে মুক্তি পাবে। আপনার বাবার কিছু কথা শুনে আপনি বিরক্ত বোধ করবেন।

    মকর

    আজ, কাজের ক্ষেত্রে আপনার মনে নতুন ধারণা আসবে এবং আপনার ব্যবসা আগের চেয়ে ভালোভাবে চলবে। আপনার কাজে অংশীদারিত্বের সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে, তবে আপনার কিছু শত্রু সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন, অন্যথায় তারা আপনাকে প্রতারণা করার চেষ্টা করতে পারে। আপনার কোনও মূল্যবান জিনিসপত্র হারাতে পারে, তাই আপনার জিনিসপত্র রক্ষা করতে ভুলবেন না। অনেক দূরে বসবাসকারী কোনও বন্ধু অনেক দিন পরে আপনার সাথে দেখা করতে পারে।

    কুম্ভ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য অন্য যেকোনো দিনের তুলনায় ভালো হবে। শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনার সাথে সম্পর্কিত কিছু পেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে রাজনীতিতে জড়িত হওয়া এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ এটি আপনার পদোন্নতির উপর প্রভাব ফেলতে পারে। আপনার সন্তানরা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করবে। আপনার আর্থিক লেনদেনের প্রতি আপনার গভীর মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। নতুন কিছু করার চেষ্টা করার আপনার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে এবং আপনি অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবেন।

    মীন

    আজ, আপনার চারপাশের পরিবেশ মনোরম থাকবে এবং আপনার ভালো লাভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি আপনার বসের কাছ থেকে উপহারও পেতে পারেন। আপনি কোনও কাজে ভ্রমণে যেতে পারেন, যা উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনি যদি কোনও সম্পত্তির জন্য ঋণের জন্য আবেদন করে থাকেন, তাহলে আপনি তা পাবেন। আপনার সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। আপনার আয়ও বৃদ্ধি পাবে এবং আপনি আপনার বন্ধুদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

