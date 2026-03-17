    ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৭ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

    ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    Published on: Mar 17, 2026 6:01 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ মঙ্গলবার, কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ ১৭ মার্চ ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ মঙ্গলের ঊষাকালেই দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্যফল। স্বাস্থ্য থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কেমন কাটবে, আজকের দিনটি, বলছে জ্যোতিষমত।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের কেমন কাটবে আজ? জানুন রাশিফল
    ধনু

    আজকের দিনটি ব্যবসা এবং আয়ের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি বয়ে আনবে। আপনার আয় আগের চেয়ে ভালো হবে এবং আপনি নতুন উৎস থেকে আয়ের সুযোগ খুঁজবেন। যদি কোনও সরকারি কাজ দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকে, তবে তা সম্পন্ন হওয়ার লক্ষণ রয়েছে। আপনি আপনার সন্তানকে একটি নতুন কোর্সে ভর্তি করার কথাও বিবেচনা করতে পারেন। ভ্রমণের সময়, আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

    মকর

    আজকের দিনটি আপনার জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। তবে, আপনার স্ত্রীর সাথে সমন্বয়ের অভাব ছোটখাটো বিষয়ে তর্ক-বিতর্কের কারণ হতে পারে। পরিবারের কোনও সদস্যের অসুস্থতা আপনার ব্যস্ত সময়সূচী বাড়িয়ে তুলবে। আজ কাজের চাপও বেশি হতে পারে, কারণ কিছু সহকর্মী ছুটিতে থাকতে পারেন। আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি ধীরে ধীরে শক্তিশালী হবে।

    কুম্ভ

    আজকের দিনটি ভালো কাজ করার এবং অন্যদের সাহায্য করার জন্য উপযুক্ত হবে। অন্যদের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার বসের সাথে ছোটখাটো তর্ক হতে পারে, তাই সংযম বজায় রাখুন। অতিথিরা আপনার বাড়িতে একটি মনোরম পরিবেশ আনবে। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে বড় কিছু করার ফলে সম্পর্ক খারাপ হতে পারে। আপনার মা আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন, যা আপনি সহজেই পূরণ করতে পারবেন।

    মীন

    আজ, আপনার কেবল আপনার প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করা উচিত, কারণ ক্রমবর্ধমান ব্যয় আপনার উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলতে পারে। কোনও শারীরিক সমস্যাও আপনাকে কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে, তাই আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার পথ উন্মুক্ত হতে পারে। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে কোনও পুরানো ভুল দেখা দিতে পারে, তাই বিনীত ক্ষমা চাওয়া পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার সর্বোত্তম উপায় হবে। রাজনীতিতে জড়িতরা কিছু নতুন, প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে পরিচিত হতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

