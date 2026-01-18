Edit Profile
    Ajker Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    Published on: Jan 18, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? আজ রবিবার ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই দিনে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যে আজ স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে কারা লাকি, দেখে নিন।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে লাকি কারা?
    ধনু

    আজ, আপনি কোনও বিষয়ে উদ্বিগ্ন বোধ করবেন। আপনার স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি হবে। আপনি কোনও ব্যবসায়িক চুক্তি নিয়ে চিন্তিত থাকবেন এবং আপনার মাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। অর্থের ক্ষেত্রে অপরিচিতদের বিশ্বাস করবেন না, তাই কোনও বিনিয়োগ করার কথাও ভাববেন না। ব্যাংকিং খাতে কর্মরতরা নতুন চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন।

    মকর

    আজকের দিনটি আপনার জন্য ব্যয়বহুল হতে চলেছে। আপনার বেপরোয়া ব্যয়ের অভ্যাস আপনার সঞ্চয়কে হ্রাস করতে পারে। আপনার ভাইবোনদের সাথে সম্পত্তির বিরোধ সম্ভব, যা আইনি ঝামেলার দিকে নিয়ে যেতে পারে। আপনার মেজাজী স্বভাবের কারণে, আপনি আগামীকালের জন্য আপনার কাজ স্থগিত করার চেষ্টা করবেন, যা পরে আপনার জন্য সমস্যা তৈরি করবে। অপরিচিত কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না।

    কুম্ভ

    আজ আপনার জন্য মাঝারি ফলপ্রসূ হবে। আপনি একটি দীর্ঘ ভ্রমণের পরিকল্পনা করবেন এবং আপনার স্ত্রীর অনুভূতিকে সম্মান করতে হবে, তাই তাদের সাথে কথা বলার আগে সাবধানে কথা বলুন। আপনার অতিরিক্ত শক্তি আজ আপনার কাজগুলিকে সহজ করে তুলবে, তবে অন্যদের বিষয়ে অতিরিক্ত জড়িত হয়ে আপনি নিজের জন্য সমস্যা তৈরি করতে পারেন। যারা রাজনীতির কথা ভাবছেন তাদের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

    মীন

    আজ আপনার জন্য আদালত-সম্পর্কিত বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার দিন হবে। ব্যবসায়ীদেরও কিছু উত্থান-পতনের মুখোমুখি হতে হবে। আপনি যদি আগে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে থাকেন, তাহলে এটি ভালো লাভ দেবে, তবে যেকোনো চুক্তিতে আপনার কিছুটা বিচক্ষণতা অবলম্বন করা উচিত, তাই অংশীদারিত্বে প্রবেশের আগে প্রয়োজনীয় নথিপত্রের প্রতি মনোযোগ দিন। আপনি একটি নতুন গাড়ি কেনার জন্য ঋণের জন্য আবেদন করতে পারেন।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

