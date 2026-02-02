Ajker Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

Ajker Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন। রইল রাশিফল। ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্য। রইল রাশিফল।
ধনু
আজ, আপনার ইচ্ছা পূরণ না হওয়ায় আপনি বিরক্ত হবেন এবং আপনার কাজ করার ইচ্ছা থাকবে না। অন্যদের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় পরামর্শ নেওয়া এড়িয়ে চলুন, এবং পরিবারের কোনও সদস্যের স্বাস্থ্যের কারণে আপনাকে এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াতে হতে পারে। আপনার স্ত্রীর সাথে কোনও বিষয়ে তর্ক করা এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি আপনার সম্পর্ককে খারাপ করে তুলবে। কর্মক্ষেত্রে কোনও প্রতিপক্ষও আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে।
মকর
আজ আপনার জন্য অপ্রত্যাশিত লাভের দিন হবে। আপনার ব্যবসায় ভালো লাভ আপনাকে আনন্দ দেবে, এমনকি আপনি আপনার হারানো অর্থও ফিরে পেতে পারেন। যারা চাকরি খুঁজছেন তারা কিছু ভালো খবর শুনতে পারেন। পরিবারে একজন নতুন অতিথির আগমন ঘটবে, যা একটি মনোরম পরিবেশ বয়ে আনবে। যদি আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার কোনও মতবিরোধ থাকে, তাহলে আপনি তাদের শান্ত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। আপনার সহকর্মীর কোনও কথা শুনে আপনার খারাপ লাগতে পারে।
কুম্ভ
আজকের দিনটি আপনার জন্য মাঝারি ফলপ্রসূ হবে। কোনও কাজের জন্য আপনাকে হঠাৎ ভ্রমণে যেতে হতে পারে। আপনার সন্তানরা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করবে, যেন তারা পরীক্ষা দিয়েছে, তাদের ফলাফল প্রকাশিত হতে পারে। কোনও কাজের জন্য টাকা ধার করা এড়িয়ে চলুন এবং আপনি একটি নতুন চাকরির জন্য আবেদন করতে পারেন, যা আপনি সহজেই পাবেন। শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার পথ মসৃণ হবে।
মীন
আজ, আপনার মন কাজের ব্যাপারে অস্থির থাকবে, কারণ আপনার ব্যবসায় ওঠানামা করবে। যদি আপনার অংশীদারিত্ব থাকে, তাহলে আপনার সঙ্গীর দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা হতে পারে, তাই আপনার চোখ এবং কান খোলা রাখুন। অন্যদের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয়ভাবে হস্তক্ষেপ করা এড়িয়ে চলুন। আপনি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে গভীরভাবে নিমগ্ন থাকবেন। আপনার মা আপনার সাথে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা বলতে পারেন। আপনার দায়িত্ব সম্পর্কে অবহেলা করবেন না।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )