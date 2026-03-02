Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Dainik Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন, রইল ২ মার্চ ২০২৬ রাশিফল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা?

    Published on: Mar 02, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ধনু. মকর, কুম্ভ. মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। ২ মার্চ ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে আজ সোমবার কর্মব্যস্ত সপ্তাহের প্রথম দিনটি কেমন কাটবে দেখে নিন।

    ধনু. মকর, কুম্ভ. মীনের রাশিফল দেখে নিন।
    ধনু. মকর, কুম্ভ. মীনের রাশিফল দেখে নিন।

    ধনু

    আজকের দিনটি আপনার জন্য সম্মান এবং সম্মান বৃদ্ধি করবে। আপনি যদি নতুন গাড়ি কেনার জন্য ঋণের জন্য আবেদন করেন, তাহলে আপনি সহজেই তা পাবেন। আপনার স্ত্রীর অনুভূতিকে সম্মান করতে হবে, অন্যথায় অপ্রয়োজনীয় তর্ক হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার পছন্দের কাজ না পেয়ে আপনি বিরক্ত হবেন এবং এমনকি আপনি অন্য চাকরির জন্য আবেদনও করতে পারেন।

    মকর

    আজকের দিনটি শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো হবে। আপনি অতীতের ঋণ থেকে মুক্তি পাবেন। আপনার সন্তানের পরীক্ষার ফলাফল আনন্দের পরিবেশ বয়ে আনবে। আপনার বাবার সাথে কাজ নিয়ে আলোচনা করতে হবে। আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদে, যে কোনও অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে। আপনি অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবেন। আপনার কারও সাথে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভাগ করে নেওয়া এড়ানো উচিত, এবং রাজনীতিতে আপনার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আপনার জনসমর্থনও বৃদ্ধি পাবে।

    কুম্ভ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি আনন্দময় দিন হবে। আপনি নিজের চেয়ে অন্যান্য কাজে বেশি মনোযোগ দেবেন, যা পরে আপনার চাপ বৃদ্ধি করবে। দীর্ঘদিনের ব্যয়িত তহবিল পেয়ে আপনি আনন্দিত হবেন। আপনি যদি গাড়ি চালানোর জন্য ধার করেন, তাহলে দুর্ঘটনার ফলে উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হতে পারে। আপনার অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে এবং আপনার আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে।

    মীন

    আজকের দিনটি সাবধানতা এবং সতর্কতা অবলম্বনের দিন হবে। চাকরিজীবীদের জন্য, অপরিচিত কাউকে বিশ্বাস করা ক্ষতিকারক হতে পারে। কারও সাথে আর্থিক গোপনীয়তা ভাগ করে নেওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনি সরকারি কাজ নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। কোনও প্রতিপক্ষ আপনাকে ঝামেলা করার চেষ্টা করতে পারে। আপনি আপনার সন্তানের জন্য একটি আশ্চর্য উপহার আনতে পারেন। আপনি যদি আপনার মাকে কোনও প্রতিশ্রুতি দেন, তবে সময়মতো তা পূরণ করার চেষ্টা করুন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Dainik Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন, রইল ২ মার্চ ২০২৬ রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes