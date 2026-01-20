Edit Profile
    Dainik Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ , মীনের রাশিফল রইল, কেমন কাটবে ২০ জানুয়ারি ২০২৬?

    ধনু, মকর, কুম্ভ , মীনের আজ দিন কেমন কাটবে? দেখে নিন রাশিফল।

    Published on: Jan 20, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিয়েছে রাশিফল। ২০ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আপনার রাশিফল। জ্যোতিষমতে এই চার রাশির ভাগ্যফলে কী রয়েছে দেখে নিন।

    দেখে নিন দৈনিক রাশিফল।

    ধনু

    আজকের দিনটি আপনার অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত হবে। অনেক দিন পর কোনও পুরনো বন্ধুর সাথে দেখা করে আপনি খুশি হবেন এবং আপনার স্ত্রীকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। আপনি গৃহস্থালির কাজে একটু অসাবধান হতে পারেন, যা আপনার সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, যে কোনও অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে। ছাত্রছাত্রীরা একটি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

    মকর

    আজ আপনার জন্য আপনার প্রয়োজনীয় কাজে মনোনিবেশ করার দিন হবে, যা আপনাকে ব্যস্ত রাখবে, তবে আপনি এখনও আপনার পরিবারের সদস্যদের জন্য সময় বের করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। আপনার সন্তানরা তাদের পড়াশোনায় অবহেলা করতে পারে, যা পরে তাদের জন্য সমস্যা তৈরি করবে। আপনি কোনও বন্ধুর কাছ থেকে কোনও সুসংবাদ শুনতে পারেন। আপনি পরিবারের সদস্যদের সাথে কোনও শুভ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন।

    কুম্ভ

    আজকের দিনটি রাজনীতিতে কর্মরতদের জন্য ভালো হবে; তাদের কাজ তাদের জন্য নতুন স্বীকৃতি বয়ে আনবে। আপনার স্ত্রী বা সঙ্গী নতুন চাকরির জন্য আবেদন করতে পারেন এবং আপনার বাবা-মায়ের সাথে পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে, তাই সিনিয়র সদস্যদের সাথে কিছুটা সময় কাটাতে ভুলবেন না। আপনার অভিজ্ঞতা থেকে আপনি পুরোপুরি উপকৃত হবেন। আপনি যদি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার কথা ভেবে থাকেন, তাহলে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।

    মীন

    আজ আপনার কাজে কিছু বাধা আসবে, তাই আপনার সিদ্ধান্তগুলি সাবধানে বিবেচনা করা উচিত। কোনও প্রদর্শনী এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি কেবল অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের দিকে পরিচালিত করবে। আপনার স্বাস্থ্যকে অবহেলা করবেন না, কারণ কোনও পুরানো সমস্যা আবার দেখা দিতে পারে। আপনার বস আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন সে সম্পর্কে সতর্ক থাকুন, অন্য কাউকে তা অর্পণ করবেন না। আপনি যদি কোনও সম্পত্তি লেনদেনের কথা ভাবছেন, তাহলে আপনার চোখ এবং কান খোলা রাখুন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

