ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ২০ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ২০ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা?
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। শুক্রবার ২০ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন, কেমন কাটবে দিনটি। জ্যোতিষশাস্ত্রে দেখে নিন এই চার রাশির আজকের দিনটি কেমন কাটবে?
ধনু
আজ আপনার ধন-সম্পদ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। আপনার বাবার অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং তাঁর পরামর্শ মেনে চলা উচিত। অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস পরিহার করুন, কারণ এতে পেটের সমস্যা বাড়তে পারে। পরিবারে নতুন অতিথির আগমন বাড়িতে একটি আনন্দময় পরিবেশ নিয়ে আসবে। যাঁরা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাঁরাও কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন।
মকর
আজ আপনার জন্য দাতব্য ও সমাজসেবামূলক কাজে অংশ নেওয়ার দিন। কোনো বিবাদ বা সংঘাতে জড়ানো থেকে বিরত থাকুন। সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ আপনার ভাবমূর্তি উন্নত করবে এবং জনসমর্থন বাড়াবে। আপনার সন্তানের মেজাজ নিয়ে আপনি কিছুটা চিন্তিত থাকতে পারেন। অপরিচিতদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখাও বুদ্ধিমানের কাজ হবে, কারণ কেউ কেউ আপনাকে ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা করতে পারে।
কুম্ভ
আজ আপনার জন্য সুসংবাদ আসতে পারে। নতুন চাকরির সম্ভাবনা আপনাকে আনন্দিত করবে। আপনি আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন এবং এমনকি একটি অতিরিক্ত আয়ও করতে পারেন, যা আপনার আর্থিক অবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে। যাতায়াতের জন্য গাড়ি ধার করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ হঠাৎ গাড়ি বিকল হয়ে গেলে খরচ বেড়ে যেতে পারে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য আপনাকে হঠাৎ ভ্রমণ করতেও হতে পারে।
মীন
আজকের দিনটি অন্যদিনের চেয়ে ভালো যাবে, কিন্তু আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। অপরিচিতদের খুব সহজে বিশ্বাস করবেন না। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে তর্ক হতে পারে, তাই সংযম ও ধৈর্য বজায় রাখুন। আপনাকে দেওয়া যেকোনো কাজ সম্পূর্ণ দায়িত্বের সাথে সম্পন্ন করুন এবং অসতর্কতা পরিহার করুন। আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের কারণে আপনাকে কিছুটা ছোটাছুটি করতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কোনো সহকর্মীর সাথে মতবিরোধের সম্ভাবনাও রয়েছে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )