    Ajker Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল রইল।

    Published on: Feb 21, 2026 7:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। শনিবার ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে স্বাস্থ্য থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। এই চার রাশির মধ্যে আজ গোটা দিন কারা লাকি? তার আভাস দিচ্ছে জ্যোতিষ গণনা।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    ধনু

    আজ আপনার বিবাহিত জীবনের জন্য একটি বিশেষ দিন হবে। আপনার স্ত্রীর অগ্রগতি আপনাকে গর্ব এবং আনন্দ উভয়ই এনে দেবে। আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা শক্তিশালী হবে এবং আপনার বাবা আপনার কাজে সন্তুষ্ট দেখাবেন। কোনও নতুন অর্জন বা সাফল্য আপনার উৎসাহ বাড়িয়ে তুলবে। শিক্ষার্থীরা নতুন কোর্সে আরও আগ্রহী হতে পারে। গুজবের উপর নির্ভর না করার বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

    মকর

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি ইতিবাচক দিন হবে। আপনি আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন এবং পারিবারিক ঐক্য বোধ করবেন। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা গুরুত্বপূর্ণ। অলসতা এড়িয়ে চলুন এবং আপনার লক্ষ্যের উপর মনোনিবেশ করুন। চাকরি পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে, যদিও আপনার পরিবার কোনও সিদ্ধান্তে বিরক্ত হতে পারে। রাজনীতি বা সরকারি খাতে কর্মরত ব্যক্তিরা একটি নতুন দিক খুঁজে পাবেন।

    কুম্ভ

    আজ নতুন আয়ের সুযোগ তৈরি হতে পারে এবং আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। বন্ধুদের সান্নিধ্য আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। আপনার কথা অন্যদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। নতুন প্রকল্প শুরু করার আগে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনা করুন। পড়াশোনা নিয়ে চিন্তিত শিক্ষার্থীরা নির্দেশনার মাধ্যমে স্বস্তি পাবে। আপনার সন্তানদের সাথে আপনার হৃদয়গ্রাহী অনুভূতি ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ পাবেন, যা আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে।

    মীন

    আজ আপনার স্বাস্থ্য একটু দুর্বল হতে পারে, তাই কোনও অসাবধানতা এড়িয়ে চলুন। কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিলম্বিত হতে পারে, যার ফলে চাপ বাড়তে পারে। তবে ধৈর্য ধরুন; শীঘ্রই একটি সমাধান পাওয়া যাবে। হারিয়ে যাওয়া, প্রিয় জিনিসটি পুনরুদ্ধার করা হতে পারে। নতুন প্রকল্প শুরু করা এড়িয়ে চলুন এবং সাবধানতার সাথে সিদ্ধান্ত নিন। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে দেখা দিনটিকে বিশেষ করে তুলবে, যদিও আপনার বাবার কিছু কথা আপনাকে কিছুটা আঘাত করতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Ajker Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

