    Dainik Rashifal 21 january 2026: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ২১ জানুয়ারি ২০২৬ কারা লাকি? রইল রাশিফল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২১ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Jan 21, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু. মকর, কুম্ভ, মীনের ২১ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন। জ্যোতিষমতে দেখে নিন, এই চার রাশির কপালে আজ কী রয়েছে, চার রাশির জাতক জাতিকাদের কপালে আজ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রেম, অর্থের দিক থেকে কোন কোন রাশির কপালে সৌভগ্য রয়েছে দেখে নিন।

    ধনু. মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    ধনু

    আজ আপনার জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। আপনার চারপাশের মানুষদের চিনতে হবে। যদি আপনি কোনও বিষয়ে বিভ্রান্ত হন, তাহলে আপনি আপনার বাবার কাছ থেকে পরামর্শ নিতে পারেন। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন। আপনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে দেখা করবেন। আপনি যদি আপনার দায়িত্ব সম্পর্কে অসাবধান হন, তাহলে আপনার বাবার কাছ থেকে কঠোর তিরস্কারের সম্মুখীন হতে পারেন।

    মকর

    আয়ের দিক থেকে আজকের দিনটি আপনার জন্য ভালো হবে। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে। কাউকে টাকা ধার দেওয়া এড়িয়ে চলুন। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করা আপনার জন্য ভালো হবে। আপনি আপনার স্ত্রীকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারেন, যা আপনাদের দুজনের মধ্যে ভালোবাসা আরও গভীর করবে। তবে, আপনার চিন্তাভাবনা কর্মক্ষেত্রে ভালো ফলাফল বয়ে আনবে। আপনার প্রদর্শনী আপনার কিছু অসুবিধা বাড়িয়ে দিতে পারে।

    কুম্ভ

    আজকের দিনটি আপনার চাহিদা পূরণের উপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়ার দিন হবে, যার ফলে আপনার ব্যয় মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। আপনি যদি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, তাহলে তা ফেরত পেতে আপনার সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, তাই আপনার আয় এবং ব্যয়ের বাজেট নির্ধারণ করা আপনার জন্য ভালো হবে। আপনি আপনার চতুর বুদ্ধি দিয়ে আপনার প্রতিপক্ষকে সহজেই পরাজিত করতে সক্ষম হবেন। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, আপনার যে কোনও অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে।

    মীন

    আজ আপনার স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দেওয়ার দিন। আপনি যা-ই করুন না কেন, আপনি সফল হবেন। আপনি আপনার আয় বৃদ্ধি এবং সঞ্চয়ের পরিকল্পনা করার দিকে মনোনিবেশ করবেন। আপনার সন্তানদের কাছে করা প্রতিশ্রুতি পূরণ করা প্রয়োজন। আপনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে দেখা করবেন। শিক্ষার্থীদের তাদের পড়াশোনার বিষয়ে কোনও অবহেলা এড়ানো উচিত, কারণ এটি পরে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

