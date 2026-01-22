Edit Profile
    Daily Horoscope: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২২ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Jan 22, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন ২২ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে। লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিবারের রাশিফল দেখে নিন।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা?

    ধনু

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি মিশ্র দিন হবে। আপনি আপনার মায়ের সাথে কিছু পারিবারিক বিষয়ে আলোচনা করবেন এবং আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। পৈতৃক সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনও আইনি বিষয় আপনার উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলতে পারে। যদি কোনও বন্ধু দীর্ঘদিন পরে আপনার সাথে দেখা করতে আসে, তবে পুরানো অভিযোগগুলি উত্থাপন করা এড়িয়ে চলুন। ব্যবসায়, আপনি একটি অংশীদারিত্বে প্রবেশ করতে পারেন, যা আপনার জন্য উপকারী হবে।

    মকর

    আজকের দিনটি রাজনীতিতে কর্মরতদের জন্য ভালো হবে, কারণ তারা কোনও বিশিষ্ট নেতার সাথে দেখা করার সুযোগ পেতে পারেন। আপনি আপনার স্ত্রীকে কেনাকাটা করতে নিয়ে যেতে পারেন, তবে আপনার পকেটের দিকে খেয়াল রাখতে ভুলবেন না। গাড়ি ভাড়া করে গাড়ি চালানো দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে, তাই এই কাজগুলি এড়িয়ে চলাই ভালো। আপনি যা-ই করুন না কেন, অবশ্যই সাফল্য পাবেন, তবে আপনার আরও শত্রু থাকবে।

    কুম্ভ

    আজকের দিনটি আপনার আর্থিকভাবে ভালো যাবে। আপনি আপনার ব্যবসায়িক পরিকল্পনায় কিছু পরিবর্তন আনবেন, যা আপনার জন্য উপকারী হবে এবং আপনি পুরনো বিনিয়োগ থেকে ভালো লাভও দেখতে পাবেন। আপনার স্ত্রী কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি পেলে আপনি খুব খুশি হবেন। আরও বেশি সাফল্য অর্জনের জন্য আপনাকে আপনার কাজে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। আপনি আপনার বাড়িতে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারেন, যেখানে পরিবারের সদস্যরা ঘন ঘন আসবেন।

    মীন

    আজ আপনি একটি নতুন যানবাহন কেনার পরিকল্পনা করতে পারেন। যেকোনো কাজে আপনাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। শিক্ষাগত সমস্যা নিয়ে চিন্তিত শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষকদের সাথে কথা বলতে পারে। আপনার সন্তানের সাহচর্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। যদি আপনি টাকা ধার করার কথা ভেবে থাকেন, তাহলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। আপনার বাবার কিছু কথা শুনে আপনি বিরক্ত বোধ করতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Daily Horoscope: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২২ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

