    Dainik Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    Published on: Feb 23, 2026 7:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ সোমবার ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা বলে দিচ্ছে রাশিফল।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা?

    ধনু

    আজকের দিনটি ব্যস্ততার দিন হবে এবং আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি স্থগিত রাখা এড়ানো উচিত। পারিবারিক বিষয়গুলি একসাথে সমাধান করা ভাল; এতে সম্পর্কের মধ্যে মধুরতা বজায় থাকবে। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে একটি নতুন উদ্যোগ শুরু করার কথা বিবেচনা করতে পারেন। আপনার বাবার সাথে আপনার উদ্বেগগুলি ভাগ করে নেওয়া সমাধান পেতে পারে। একটি অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন করা স্বস্তি বয়ে আনবে। প্রতিবেশী বা কাছের লোকদের অযাচিত পরামর্শ দেওয়া এড়িয়ে চলুন; এতে অপ্রয়োজনীয় বিরোধ এড়ানো যাবে।

    মকর

    আজ, আপনাকে দায়িত্ব এবং শৃঙ্খলার সাথে কাজ করতে হবে। একটি নতুন প্রকল্প বা নতুন দায়িত্ব আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে। আপনার খাদ্যাভ্যাস উন্নত করলে আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। যেকোনো কাজে অসাবধানতা এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি আপনার সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। আপনার ইচ্ছা পূরণ করলে আপনার বিবাহিত জীবনে সুখ এবং সম্প্রীতি আসবে, যদিও আপনি এখনও সারা দিন ব্যস্ত বোধ করতে পারেন।

    কুম্ভ

    আজকের দিনটি চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি শিক্ষাও বয়ে আনবে। পরিবার এবং বন্ধুদের সমর্থন আপনাকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে শক্তিশালী রাখবে। অন্যের কাজে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলাই ভালো। আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে আগ্রহ বৃদ্ধি মানসিক প্রশান্তি বয়ে আনবে। দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণ সম্ভব এবং এটি অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হবে। সময়মতো কাজ সম্পন্ন করা গুরুত্বপূর্ণ। দূরে থাকা কোনও প্রিয়জনের অভাব আপনাকে আবেগপ্রবণ করে তুলতে পারে, অন্যদিকে শিক্ষার্থীরা ক্যারিয়ার-সম্পর্কিত কোর্স বা পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকবে।

    মীন

    আজ আপনার সামাজিক এবং পেশাগত উভয় ক্ষেত্রেই অগ্রগতির লক্ষণ। আপনার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং আপনার কাজের প্রশংসা করা হবে। আর্থিক বিষয়ে করা প্রচেষ্টা সফল হবে এবং নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি হতে পারে। আপনার পিতামাতার সাথে সম্পত্তি সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাই সংযত আচরণ অপরিহার্য হবে। আপনার কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করলে আপনি অনেক সম্ভাব্য বিরোধ এড়াতে পারবেন। হঠাৎ ভ্রমণ সম্ভব হতে পারে এবং এই ভ্রমণ সুবিধা এবং নতুন সুযোগ নিয়ে আসবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

