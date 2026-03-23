    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! রইল ২৩ মার্চ ২০২৬ রাশিফল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    Published on: Mar 23, 2026 7:01 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ সোমবার ২৩ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। এই চার রাশির মধ্যে কার ভাগ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির আজ স্বাস্থ্য থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষা সমস্ত দিক দিয়ে দিনটি কেমন কাটবে দেখে নিন।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা, দেখে নিন
    ধনু

    চন্দ্র ষষ্ঠ ঘরে গোচর করবে, যা আপনাকে আপনার স্বাস্থ্য, কর্মদক্ষতা এবং দৈনন্দিন রুটিন উন্নত করার দিকে মনোনিবেশ করতে উৎসাহিত করবে। তৃতীয় ঘরে বুধের সরাসরি গতি আপনার বার্তা, গ্যাজেট এবং নেটওয়ার্কিং-এ স্থিতিশীলতা আনবে। আজ আপনি বাকি কাজগুলো সম্পন্ন করতে এবং নতুন স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গ্রহণ করতে আত্মবিশ্বাসী বোধ করবেন। কথোপকথনের সময় অপ্রয়োজনীয় তর্ক এড়িয়ে চলুন এবং আপনার ডেস্ক গোছানোর বিষয়ে একগুঁয়ে হবেন না। প্রেমের সম্পর্কে পারস্পরিক সমর্থনের অনুভূতি বিরাজ করবে, যা সম্পর্কে মধুরতা যোগ করবে। স্বাস্থ্যের জন্য, আপনার হজম ব্যবস্থার যত্ন নিন এবং প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন। আপনার কর্মজীবনে, আপনি একজন কর্মদক্ষতা বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করবেন।

    মকর

    আপনার পঞ্চম ঘরে চন্দ্রের গোচর আপনার প্রেম, শিল্প এবং আত্মপ্রকাশের অনুভূতিকে শক্তিশালী করবে। দ্বিতীয় ঘরে বুধের সরাসরি গতি আর্থিক এবং আর্থিক ভারসাম্য সংক্রান্ত উদ্বেগের সমাধান করবে। আপনি একটি নতুন সৃজনশীল প্রকল্প শুরু করার বা কোনো বিশেষ ব্যক্তির কাছে আপনার অনুভূতি প্রকাশ করার সুযোগ পেতে পারেন। আর্থিক বিষয়ে তাড়াহুড়ো করবেন না এবং বিলাসবহুল জিনিসপত্রে অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। সম্পর্কগুলিতে আনন্দ এবং বোঝাপড়া বিরাজ করবে, যা আপনাকে মানসিক শান্তি এনে দেবে। আজ আপনার সঞ্চয়ের পরিকল্পনা করতে বা ধার করা অর্থ পরিশোধ করতে চেষ্টা করুন। স্বাস্থ্যের জন্য, আপনার হৃৎপিণ্ড এবং মেরুদণ্ডের যত্ন নিন।

    কুম্ভ

    চন্দ্র আপনার চতুর্থ ঘরে প্রবেশ করছে, যা আপনার মনোযোগ বাইরের জগৎ থেকে সরিয়ে ঘর এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আপনার নিজের রাশিতে বুধের সরাসরি গতি আপনার চিন্তাভাবনা এবং কথোপকথনে স্থিতিশীলতা আনবে। আপনি পুরোনো পারিবারিক ভুল বোঝাবুঝি সমাধান করতে বা কোনো গৃহস্থালি প্রকল্প পরিচালনায় সফল হবেন। আপনার প্রিয়জনদের উপর হুকুম চালানো বা ঘরোয়া পরিবর্তনের বিষয়ে খুব বেশি একগুঁয়ে না হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। আজকের শক্তি প্রণয়ঘটিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুব সুরক্ষামূলক। বাইরে যাওয়ার চেয়ে আপনার সঙ্গীর সাথে বাড়িতে শান্ত মুহূর্ত কাটানো ভালো। আর্থিকভাবে, দিনটি আপনার পারিবারিক বাজেট উন্নত করার জন্য অনুকূল।

    মীন

    চন্দ্র আপনার তৃতীয় ঘরে অবস্থান করছে, যা আপনার যোগাযোগ দক্ষতা এবং নতুন কিছু শেখার ইচ্ছাকে বাড়িয়ে তুলবে। দ্বাদশ ঘরে বুধের সরাসরি গতি আপনাকে মানসিক চাপ এবং বিরক্তিকর স্বপ্ন থেকে মুক্তি দেবে। আপনি এখন আপনার জটিল অনুভূতিগুলোকে সঠিক শব্দে প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন। একটি নতুন ডিজিটাল প্রকল্পে হাত দেওয়া আপনার জন্য উপকারী হতে পারে। আলোচনার সময় অতিরিক্ত একগুঁয়েমি পরিহার করুন এবং আপনার দৈনন্দিন রুটিনের নিয়মগুলো ভুলে যাবেন না। যোগাযোগ আপনার প্রেম জীবনে স্থিতিশীলতা আনবে। আর্থিকভাবে, অতীতের খরচ পর্যালোচনা করার জন্য দিনটি উপযুক্ত। আপনার কর্মজীবনে, আপনার গোপন কৌশলগুলোই আপনার সাফল্যের আসল চাবিকাঠি।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

