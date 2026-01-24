Ajker Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

Ajker Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? কার ভাগ্যে আজ কী রয়েছে, দেখে নিন। ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে আজ, চার রাশির মধ্যে শনিবার কোন রাশির জাতক জাতিকার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। রইল ২৪ জানুয়ারি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থের দিক থেকে আজকের দিনের রাশিফল।
ধনু
স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি আপনার জন্য দুর্বল হবে। আপনি আপনার জীবনযাত্রায় অসাবধান হতে পারেন, যা পরবর্তীতে আপনার সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে। যদি আপনার মা কোনও বিষয়ে আপনার উপর বিরক্ত হন, তাহলে আপনাকে তাকে শান্ত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করতে হবে। আপনার বাড়িতে কোনও অতিথি আসতে পারে। যারা অবিবাহিত তারা তাদের সঙ্গীর সাথে দেখা করতে পারেন এবং তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারেন। আপনাকে কাজের সাথে সম্পর্কিত কাজের জন্য বাইরে যেতে হতে পারে।
মকর
আজকের দিনটি আপনার ব্যয়ের দিকে মনোযোগ দেওয়ার দিন হবে। আপনার আয় এবং ব্যয়ের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। আজ আপনার কিছু ব্যয়ের মুখোমুখি হতে হবে, যা আপনি না চাইলেও বহন করতে বাধ্য হবেন। রাজনীতিতে কর্মরতদের বিরোধীরা তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করতে পারে। আপনার কাজের প্রতি অসাবধানতা এড়িয়ে চলুন এবং আপনার যানবাহন সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।
কুম্ভ
আজকের দিনটি আপনার জন্য কিছু জটিলতা বয়ে আনবে, কারণ আপনি কিছু নির্দিষ্ট কাজের জন্য চাপে থাকবেন। আজ আপনার কারও সাথে তর্ক হতে পারে। পরিবারের কোনও সদস্যের স্বাস্থ্য নিয়ে আপনি একটু চিন্তিত থাকবেন এবং একজন ভালো ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করাই ভালো হবে। তবে, আপনার ব্যবসায় পূর্ণ মনোযোগ দিন, কারণ এটি ভবিষ্যতে আপনার আরও ভালো লাভ নিশ্চিত করবে। আপনি কিছু পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার সূত্রে পেতে পারেন।
মীন
আজকের দিনটি আপনার জন্য ভালো হতে চলেছে। আপনার সন্তানের চাকরির বিষয়ে কিছু ভালো খবর শুনতে পারেন। অন্যদের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলুন। আপনি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে গভীরভাবে নিমগ্ন থাকবেন এবং পরিবারের কোনও সদস্যের বাড়িতে সামাজিক অনুষ্ঠানে যেতে পারেন। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদের কোনও অবহেলা এড়ানো উচিত।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)