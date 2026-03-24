    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৪ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    Published on: Mar 24, 2026 7:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন, ২৪ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন। আজ মঙ্গলবার সকালে দেখে নিন এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে। রইল আজকের রাশিফল।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের কেমন কাটবে আজ? জানুন রাশিফল
    ধনু

    আজকের দিনটি আপনার জন্য লাভজনক হতে পারে। আপনি আপনার ব্যবসা বাড়ানোর জন্য নতুন পরিকল্পনা করবেন এবং সেগুলি বাস্তবায়নের চেষ্টা করবেন। পুরোনো বিনিয়োগ থেকেও ভালো মুনাফা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার বাবাকে দেওয়া যেকোনো প্রতিশ্রুতি সময়মতো পূরণ করা গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনার জীবনসঙ্গীর অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন। যারা রাজনীতি বা সামাজিক ক্ষেত্রের সাথে জড়িত, তারা নতুন কোনো পদ বা দায়িত্ব পেতে পারেন।

    মকর

    আজ আপনার জন্য একটি ব্যস্ত দিন হবে। আপনি জমে থাকা ব্যবসায়িক কাজগুলো শেষ করতে ব্যস্ত থাকবেন। আপনি আপনার সন্তানদের সাথে কিছু আনন্দের মুহূর্ত কাটানোর সুযোগ পাবেন। আপনি কোনো অভাবী ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তাও করতে পারেন। আপনার শ্বশুরবাড়ির কেউ আপনার কোনো কথায় অসন্তুষ্ট হতে পারেন, তাই কথা বলার সময় সতর্ক থাকুন। ভ্রমণের সময়ও সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি।

    কুম্ভ

    আজ কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য জাগতিক আরাম-আয়েশ বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। যদি কোনো অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করার সুযোগ পান, তবে তা করুন। আপনি আপনার শ্বশুরবাড়ির কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে নিজের পছন্দের কাজ পেয়ে আপনি খুশি হবেন। তবে, একটি বিবাদ দেখা দিতে পারে, তাই ধৈর্য ধরুন। পৈতৃক সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে পরিবারে আলোচনা হতে পারে।

    মীন

    আজ আপনার জন্য শুভ সুযোগ এবং সুখ বয়ে আনবে। আপনার মিষ্টি কথায় আপনি মানুষের মন জয় করতে পারবেন। পরিবারের কোনো সদস্যের বিয়ের পথে থাকা যেকোনো বাধা দূর হতে পারে। ভাইয়ের সাথে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদে জড়ানো থেকে বিরত থাকুন। আপনি একটি নতুন যানবাহন কেনার আনন্দও পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্র সংক্রান্ত অনেক নতুন ও সৃজনশীল ধারণা আপনার মনে আসবে, যা আপনার ব্যবসায় উন্নতিতে সাহায্য করবে। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও পেতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
