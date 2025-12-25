Edit Profile
    Ajker Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫র রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Dec 25, 2025 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আজ বৃহস্পতিবার কেমন কাটতে চলেছে। রইল জ্যোতিষমতে ২০২৫ বড়দিনের রাশিফল। আজ এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    ধনু

    একসাথে একাধিক কাজ করার ফলে আপনার উদ্বেগ বৃদ্ধি পাবে, যা আপনাকে আনন্দ দেবে। আপনার শ্বশুরবাড়ির কারও কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার আনন্দের উপায় বৃদ্ধি পাবে। যদি কোনও সরকারি কাজ দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকে, তবে আপনি তা সম্পন্ন করার জন্য কাজ করবেন। আপনার বসের কোনও কথা শুনে আপনি বিরক্ত বোধ করতে পারেন, কিন্তু আপনি কিছু বলবেন না।

    মকর

    একটি ইচ্ছা পূরণ হতে পারে এবং আপনি বেড়াতে যেতে পারেন। আপনি একটি আশ্চর্য উপহার পেতে পারেন, তবে আপনার সন্তানের অন্যায়ের সাথে একমত হবেন না, অথবা আপনি পরে অনুশোচনা করবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনায় পুরোপুরি ব্যস্ত থাকবে এবং আপনার বাবার স্বাস্থ্যের বিষয়ে আপনার সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। সামাজিক অনুষ্ঠানে জড়িতরা সম্মান এবং সম্মান পেতে পারেন।

    কুম্ভ

    আপনাকে কোনও কাজের জন্য ভ্রমণ করতে হতে পারে। ব্যবসায় আপনার হারিয়ে যাওয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার বুদ্ধি ব্যবহার করে আপনি যে কোনও বড় ক্ষতি এড়াতে পারেন। পরিবারের কোনও সদস্যের বিবাহের প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ায় পরিবেশটি মনোরম থাকবে। আপনার যে কোনও মতবিরোধ থেকে দূরে থাকা এবং ঝুঁকিপূর্ণ প্রচেষ্টা এড়ানো উচিত।

    মীন

    আবহাওয়া আপনার স্বাস্থ্যের উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলবে। আপনার আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। আপনি যা কিছু করবেন তাতে অবশ্যই সাফল্য পাবেন। অনেক দিন পর আপনার কোনও পুরনো বন্ধুর সাথে দেখা হবে। আপনার খাদ্যাভ্যাসের দিকে কিছুটা মনোযোগ দিন, এবং আপনার সন্তানরা পড়াশোনার জন্য বিদেশে যেতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Ajker Rashifal Sagittarius To Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

