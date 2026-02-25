Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Ajker Rashifal: কেমন কাটবে ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের আজ? ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Feb 25, 2026 7:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আজ বুধবার ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ভাগ্যফল। কেমন কাটবে, এই চার রাশির ভাগ্য? আজ বুধবার ভোরেই দেখে নিন আপনার রাশিফল। আজ সপ্তাহের তৃতীয় দিনে প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক দিয়ে আপনার ভাগ্যফল কী বলছে, দেখে নিন। রইল রাশিফল। আজকের রাশিফলে দেখে নিন।

    ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ কেমন কাটবে আজকের দিন? জানুন রাশিফল
    ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ কেমন কাটবে আজকের দিন? জানুন রাশিফল

    ধনু

    কর্মক্ষেত্রে, দিনটি উৎসাহব্যঞ্জক হবে এবং আপনার প্রচেষ্টার প্রশংসা করা হবে। আপনার বসের সাথে সমন্বয় ভালো হবে, কর্মক্ষেত্রে আপনার অবস্থানকে শক্তিশালী করবে। ব্যবসায় আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়া শুরু হবে। আপনার স্ত্রীকে দেওয়া পরামর্শ কার্যকর হতে পারে। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা ইতিবাচক সংকেত পেতে পারেন। পারিবারিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হবে, যদিও প্রতিপক্ষের কথা আপনাকে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত করতে পারে।

    মকর

    আজ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় ধৈর্য এবং বোধগম্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাড়াহুড়ো পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলতে পারে। আপনার ব্যবসায় কোনও পরিবর্তন আনার আগে প্রতিটি দিক বিবেচনা করা ভাল। চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে ধৈর্য আপনার সবচেয়ে বড় সমর্থন হবে। প্রয়োজনে সাহায্য চাওয়া সহজেই পাওয়া যেতে পারে, যা আপনার কাজকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে। তবে, চলমান কোনও প্রকল্প হঠাৎ বন্ধ হয়ে যেতে পারে, তাই মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকুন এবং আপনার সাহস বজায় রাখুন।

    কুম্ভ

    দিনটি স্বাভাবিক থাকবে, তবে আবেগের বশে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকতে পারে, তবে অলসতা অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। অবিবাহিতদের বিশেষ কারও সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি আপনার জীবনযাত্রার মান এবং দৈনন্দিন রুটিন উন্নত করার চেষ্টা করবেন। আটকে থাকা আর্থিক কাজ এগিয়ে যেতে পারে। কোনও পুরানো বন্ধুর সাথে দেখা স্মৃতি ফিরিয়ে আনবে, তাই ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে তাদের কথা শোনাই ভাল।

    মীন

    স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিনটি স্বস্তির হতে পারে এবং আপনি দীর্ঘদিনের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। তবে, কোনও প্রতিপক্ষ আপনাকে ঝামেলা করার চেষ্টা করতে পারে, তাই সাবধান থাকুন। নতুন কিছু চেষ্টা করার ইচ্ছা আপনাকে সৃজনশীল দিকে নিয়ে যাবে। আপনার সন্তানের আচরণ নিয়ে আপনি কিছুটা চিন্তিত হতে পারেন, তবে ধৈর্য পরিস্থিতির সমাধান করবে। যদি আপনি ঋণ নিয়ে থাকেন, তাহলে আপনি তা পরিশোধ করতে সক্ষম হতে পারেন। সময়মতো সরকারি বা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করলে আপনি মানসিক শান্তি পাবেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Ajker Rashifal: কেমন কাটবে ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের আজ? ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes