    Ajker Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।

    Published on: Jan 25, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন। দৈনিক রাশিফলে এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখা যাক।

    ধনু

    আজ আপনার জন্য প্রভাব এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধির দিন। আপনি সরকারি কাজ করার পরিকল্পনা করতে পারেন। আপনার পরিবারের দূরে বসবাসকারী কোনও সদস্যের কথা মনে পড়তে পারে। বাড়িতে কোনও শুভ অনুষ্ঠান মনোরম পরিবেশ বয়ে আনবে। আপনার কাজের প্রতি আপনার আরও একটু সতর্ক থাকতে হবে। আপনার সন্তানের ক্যারিয়ার সম্পর্কে আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

    মকর

    আজ, একটি অপূর্ণ ইচ্ছা পূরণ হতে পারে এবং আপনি আপনার আয় বৃদ্ধিতে কোনও কসরত করবেন না। আপনার বস আপনার উপর খুব খুশি হবেন, তবে তাড়াহুড়ো করে যানবাহন ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন। দাতব্য কাজে জড়িত হয়ে আপনি সুনাম অর্জন করবেন। আপনার অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে কেউ আপনাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। অপরিচিতদের সাথে আচরণ করা এড়িয়ে চলুন।

    কুম্ভ

    আজ আপনার জন্য লাভজনক হবে। নতুন কাজ হাতে নেওয়া ভালো হবে। আপনার আত্মীয়দের সাথে আপনার তর্ক হতে পারে। আপনি সিনিয়র সদস্যদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। বন্ধুদের কাছ থেকে আপনি ভালো ব্যবসায়িক লাভ পাবেন। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিন এবং সেগুলি পুনরাবৃত্তি করা এড়িয়ে চলুন; তবেই আপনার সম্পর্ক উন্নত হবে। ভ্রমণের সময় আপনি কিছু তথ্য পাবেন। আপনি একটি নতুন যানবাহন কিনতে পারেন।

    মীন

    আজ আপনার মনে কিছু সন্দেহের কারণে আপনি কিছু জটিলতার সম্মুখীন হবেন। কোনও চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার আগেই তা বিলম্বিত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সহকর্মীরা আপনার উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। আপনি অন্য কোনও চাকরির জন্য আবেদন করতে পারেন। আপনার স্ত্রীর সাথে কোনও বিষয়ে তর্ক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার পেটের বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত, তাই মশলাদার খাবার এড়িয়ে চলুন এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় সীমিত করুন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

