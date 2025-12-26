Dainik Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে লাকি কারা? ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে লাকি কারা? তার হদিশ রয়েছে রাশিফলে। ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল দেখে নিন। আজ এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেতে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।
ধনু
দিনটি আপনার জন্য একটি লাভজনক দিন হবে। আপনি ধর্মীয় কার্যকলাপে খুব আগ্রহী হবেন, এবং যদি আপনার সন্তানরা কোনও পরীক্ষা দিয়ে থাকে, তবে তাদের ফলাফল ঘোষণা করা হতে পারে। আপনি মজা করতে ব্যস্ত থাকবেন এবং আপনার কঠোর পরিশ্রম সম্পূর্ণরূপে পুরস্কৃত হবে। আপনার কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কারও সাথে ভাগ করে নেওয়া এড়ানো উচিত। পারিবারিক বিষয়গুলি একসাথে সমাধান করার চেষ্টা করুন। আপনি আপনার বসের সাথে পদোন্নতির বিষয়েও আলোচনা করবেন।
মকর
প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আপনাকে ধৈর্য ধরে রাখতে হবে। আপনার চিন্তাভাবনা সমাপ্তি নিশ্চিত করবে। আপনি কিছু কাজ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন বোধ করবেন। পৈতৃক সম্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়ে আপনি জয়ী হবেন। আপনি যদি কারও কাছ থেকে টাকা ধার করে থাকেন, তবে তারা তা ফেরত চাইতে পারে। আপনার আর্থিক অবস্থানকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করুন এবং গাড়ি চালানোর সময় অন্যদের কাছ থেকে টাকা ধার করা এড়িয়ে চলুন।
কুম্ভ
ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে। ব্যবসায় আপনার আয়ের উৎস বৃদ্ধি পাবে এবং নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে কাজ করা ব্যক্তিরা কিছু সুসংবাদ শুনতে পারেন। আপনার কোনও সহকর্মীর সাথে অপ্রয়োজনীয় তর্ক হতে পারে। আপনার শারীরিক সমস্যাগুলি উপেক্ষা করা এড়িয়ে চলা উচিত, এবং কর্মক্ষেত্রে কেউ আপনাকে প্রতারণা করার চেষ্টা করতে পারে।
মীন
আপনি আপনার সন্তানের ক্যারিয়ার নিয়ে একটু চিন্তিত হতে পারেন এবং ব্যবসায় কোনও ঝুঁকি নেওয়া এড়িয়ে চলতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে অপরিচিতদের থেকে আপনার দূরত্ব বজায় রাখা উচিত। আপনার বাবা-মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে আপনার কিছুটা মনোযোগ দেওয়া উচিত। আপনি পরিবারের সদস্যদের সাথে মজা করে কিছুটা সময় কাটাবেন। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন।
