    Ajker Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।

    Published on: Feb 27, 2026 7:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। শুক্রবার এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্য।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের কেমন কাটবে শুক্রবার? জানুন রাশিফল
    ধনু
    আজকের দিনটি সুখ এবং ভারসাম্যে ভরা থাকবে। বৈবাহিক জীবন ভালোবাসা এবং বোঝাপড়ায় ভরে থাকবে এবং আপনার স্ত্রী তাদের ক্যারিয়ার সম্পর্কিত কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। বন্ধুর সাহায্যে পরিবারের কোনও সদস্যের বিবাহের বাধা দূর হতে পারে, যা ঘরে আনন্দ বয়ে আনবে। তবে, আপনার চারপাশের মানুষকে চিনতে পারা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্রতিটি হাসিই আসল নয়। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং আরামের জন্য ব্যয় বাড়তে পারে, তবে এই ব্যয়গুলি আপনাকে সন্তুষ্টি এনে দেবে।

    মকর

    আজ, সমাজে এবং কর্মক্ষেত্রে আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। শেষ মুহূর্তে কোনও বড় চুক্তি স্থগিত হতে পারে, যার ফলে কিছুটা উদ্বেগ তৈরি হতে পারে, তবে ধৈর্য ধরে থাকুন। দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত কোনও কাজ সম্পন্ন করলে স্বস্তি এবং আনন্দ পাবেন। সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ আপনার স্বীকৃতি আরও বাড়িয়ে তুলবে। অন্যদের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো আজ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হবে। প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব আপনাকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে, তবে বিনিয়োগের আগে আপনার যথাযথ যত্ন নিতে ভুলবেন না।

    কুম্ভ

    আজ ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে এবং পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে থাকবে। আপনার স্ত্রীর সমর্থন এবং সাহচর্য আপনাকে মানসিক শক্তি দেবে। আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনি কিছুটা উদ্বিগ্ন বোধ করতে পারেন, তবে সঠিক পরিকল্পনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে। আপনার কাজে বিচক্ষণতা অবলম্বন করা গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোনও দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তাহলে জড়িত হওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনি সরকারি প্রকল্প বা সুযোগ-সুবিধা থেকে উপকৃত হতে পারেন। অতিরিক্তভাবে, সঞ্চয় বা বিনিয়োগের দিকে পদক্ষেপ আপনার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করবে।

    মীন

    অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য আজকের দিনটি খুবই অনুকূল। স্বাস্থ্য সমস্যা, বিশেষ করে পেট সম্পর্কিত সমস্যাগুলি উপেক্ষা করবেন না। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় কিছুটা অসুবিধা হতে পারে, তবে ক্রমাগত প্রচেষ্টার উন্নতি হবে। পুরানো ঋণ পরিশোধ করলে আপনার মানসিক বোঝা কমবে। আপনি আপনার স্ত্রীকে খুশি করার জন্য একটি চমকের পরিকল্পনা করতে পারেন। আয় বৃদ্ধি আনন্দ বয়ে আনবে, এমনকি আপনি আপনার পরিবারের সাথে ভ্রমণের সুযোগও পেতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

