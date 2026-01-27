Edit Profile
    Dainik Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।

    Published on: Jan 27, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্য। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে আসন্ন সময়। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    ধনু

    আজকের দিনটি আপনার অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার দিন হবে। আপনি আপনার ব্যবসাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবেন এবং এতে একটি ভাল বিনিয়োগ করার কথাও বিবেচনা করবেন। বন্ধুদের সাথে একটি পার্টি আপনার উত্তেজনা কিছুটা কমিয়ে দেবে। আপনার সন্তানরা আপনার দায়িত্ব পালন করবে এবং আপনি আপনার ভালোবাসার সাথে দেখা করবেন। যারা চাকরির সাথে লড়াই করছেন তারাও কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন।

    মকর

    আজকের দিনটি আপনার জন্য অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার দিন হবে। আপনি আপনার কাজে দ্রুত এগিয়ে যাবেন, যার ফলে কিছু নতুন প্রতিপক্ষ তৈরি হবে। রাজনীতিতে, আপনাকে কিছু বিচক্ষণতার সাথে এগিয়ে যেতে হবে, কারণ লোকেরা আপনার সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করবে। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন, তবে আপনার অন্যদের উপর নির্ভর করা এড়ানো উচিত, অন্যথায় তারা আপনার কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে। আপনার সরকারি কাজ সম্পন্ন হতে পারে।

    কুম্ভ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য অন্যান্য দিনের তুলনায় ভালো হবে। আপনার চারপাশের পরিবেশ মনোরম থাকবে। যদি আপনার সন্তান পরীক্ষা দিয়ে থাকে, তাহলে ফলাফল আসতে পারে। আপনার স্ত্রী পদোন্নতিতে খুশি হবেন এবং পরিবারের সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ থাকবেন। আপনার ভাইবোনেরাও আপনাকে কাজের বিষয়ে ভালো পরামর্শ দেবেন। আপনি ভালো খাবার উপভোগ করবেন, তবে আপনার বন্ধুর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকতে পারেন।

    মীন

    আজ আপনার জন্য কিছু অসুবিধা বয়ে আনবে। অবহেলা আপনার সমস্যা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ঝগড়া হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অবিবাহিতরা তাদের জীবনে ভালোবাসা খুঁজে পেতে পারে। আপনার টাকা ধার করা এড়িয়ে চলা উচিত। ভবিষ্যতে কোনও ব্যবসায়িক প্রকল্পে বিনিয়োগ করা লাভজনক হবে, তবে আগে থেকেই সঙ্গীর সাথে পরামর্শ করা ভাল।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

