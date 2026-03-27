ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ২৭ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। ২৭ মার্চ ২০২৬ সালের রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির রাশিফল রইল।
ধনু
আজ আপনার জন্য একটি অনুকূল দিন থাকবে। আপনি ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন এবং আপনার পিতামাতার সেবা করার জন্য সময় বের করতে পারেন। তবে, আপনার জন্য অর্থ বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করা খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে। পারিবারিক বিষয়ে আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন, অন্যথায় সম্পর্কের টানাপোড়েন সৃষ্টি হতে পারে। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, যেকোনো অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন হতে পারে। বিলাসবহুল সামগ্রীর উপর ব্যয়ও বাড়তে পারে।
মকর
আজকের দিনটি আপনার জন্য আনন্দে পরিপূর্ণ থাকবে। আপনার চারপাশের পরিবেশ ইতিবাচক থাকবে এবং আপনি অন্যদের সাহায্য করতে ইচ্ছুক থাকবেন। তবে, আপনার খরচের অভ্যাস আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে, তাই কিছুটা সংযম অবলম্বন করুন। আপনি সামাজিক ও রাজনৈতিক মহলে সুখ্যাতি অর্জন করবেন। কোনো নতুন উদ্যোগ শুরু করার আগে ভালোভাবে চিন্তা করুন। ভ্রমণের সময় সাবধানে গাড়ি চালান।
কুম্ভ
আজকের পরিস্থিতিতে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কিছু প্রতিপক্ষ আপনার কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। তাই, অপরিচিতদের সাথে লেনদেন এড়িয়ে চলুন। আইনি বিষয় নিয়ে আপনাকে ছোটাছুটি করতে হতে পারে। অংশীদারিত্বে কোনো বড় ব্যবসায়িক চুক্তিতে যাওয়ার আগে ভালোভাবে ভেবে দেখুন, কারণ পরবর্তীতে তা টিকিয়ে রাখা কঠিন হতে পারে।
মীন
আজকের দিনটি আপনার জন্য মিশ্র অনুভূতির হতে পারে। বাড়িতে একটি নতুন ইলেকট্রনিক সামগ্রী বা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম আসতে পারে। কোনো কাজ সম্পর্কে বাবার পরামর্শ নিলে তা ফলপ্রসূ হবে। আপনার সন্তানেরা আপনার কাছে বিশেষ কিছু চাইতে পারে। অনেক দিন পর পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে আনন্দ হবে। তবে, পারিবারিক বিষয় নিয়ে কিছু উদ্বেগ থেকে যেতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More