    Dainik Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    আজ ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Jan 29, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। আজ বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে। আজকের রাশিফল রইল।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    ধনু

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি মিশ্র দিন হবে। আপনার স্ত্রী আপনার কোনও কথার জন্য আপনার উপর বিরক্ত হতে পারেন। আপনার আয়ের বিষয়ে আপনাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। শিক্ষার্থীরা বৌদ্ধিক এবং মানসিক বোঝা থেকে মুক্তি পাবে এবং শিক্ষকরা তাদের পড়াশোনায় পূর্ণ সহায়তা প্রদান করবেন। কোনও ইচ্ছা পূরণ হলে এবং পরিবারের মধ্যে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলে আপনি আনন্দিত হবেন।

    মকর

    আজ আপনার জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কিছু ভালো খবর শুনতে পারেন। আপনি অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবেন এবং আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত করবেন। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা যেকোনো কাজ সম্পন্ন হতে পারে। আপনার শারীরিক সমস্যা উপেক্ষা করা উচিত নয়। পরিবারে একজন নতুন অতিথির আগমন হতে পারে এবং আজ আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে রোমান্টিক মেজাজে থাকবেন।

    কুম্ভ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি মিশ্র দিন হবে। বাইরে থাকার সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন এবং আপনার কিছু কাজের কারণে কর্মক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্ক হতে পারে। অতএব, উদারতার সাথে ছোটদের ভুল ক্ষমা করুন। যদি আপনি বাইরে বেড়াতে যান, তাহলে আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ নিতে ভুলবেন না। আপনি বাড়িতে কোনও ইলেকট্রনিক জিনিস আনতে পারেন।

    মীন

    আজ, আপনি কিছু ব্যবসায়িক সমস্যার সম্মুখীন হবেন যা আপনাকে চিন্তিত করবে। আপনার অন্যদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। আপনি সরকারী কাজ সম্পন্ন করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করবেন। আপনার বিবাহিত জীবনের দিকেও মনোযোগ দেওয়া উচিত। দীর্ঘ সময় পরে কোনও পুরানো বন্ধু আপনার সাথে দেখা করতে পারে। আপনার আয়ের দিকে আপনার বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। আপনার বাবার যদি চোখের সমস্যা থাকে তবে এটি আপনার জন্য সমস্যা তৈরি করবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Dainik Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

