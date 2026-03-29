ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কারা লাকি, দেখে নিন ২৯ মার্চ ২০২৬র রাশিফলে
আজ রবিবার ২৯ মার্চ ২০২৬র রাশিফলে এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।
ধনু
আজ আপনার জন্য একটি খুব ভালো দিন হতে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে আপনাকে একটি বড় দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে এবং আপনার পদ ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। বেতন বৃদ্ধি বা ইনক্রিমেন্টও হতে পারে। তবে, কোনো বন্ধু আপনার কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। কোনো বড় প্রকল্প শুরু করার জন্য সময়টি অনুকূল, কিন্তু ভাইবোনদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া উপকারী হবে। অবিবাহিতদের জীবনে কোনো বিশেষ ব্যক্তির আগমন ঘটতে পারে।
মকর
আজকের দিনটি সৃজনশীল এবং ইতিবাচক শক্তিতে পরিপূর্ণ থাকবে। আপনার আত্মবিশ্বাস দৃঢ় থাকবে এবং আপনি উৎসাহের সাথে নিজের কাজে নিযুক্ত হবেন। আপনি অভাবী বা দরিদ্রদের সাহায্য করার সুযোগও পেতে পারেন। যারা রাজনীতির সাথে জড়িত, তারা সম্মাননা পেতে পারেন। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সেগুলোর পুনরাবৃত্তি এড়িয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া জরুরি। পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলার জন্য সময় বের করুন; এটি তাদের উদ্বেগ কমাতেও সাহায্য করবে।
কুম্ভ
আজ আপনাকে আপনার ক্রমবর্ধমান খরচ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আপনার চারপাশের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদেরও চিহ্নিত করতে হবে। কোনো অপরিচিত ব্যক্তির পরামর্শে বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন। আপনি আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কিছু সুসংবাদ পেয়ে খুশি হবেন। যদি কোনো সরকারি কাজ দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকে, তবে তা সম্পন্ন হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে আপনার অনেক কাজও সম্পন্ন হতে পারে।
মীন
আজ আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য আসতে পারে। আপনার পদমর্যাদা ও খ্যাতির উন্নতি নতুন এবং আরও ভালো কাজের সুযোগ তৈরি করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সহকর্মীরা আপনাকে পূর্ণ সমর্থন করবে। তবে, কথাবার্তায় কিছুটা সংযম রাখা এবং শোনা কথার উপর নির্ভর করা থেকে বিরত থাকা জরুরি। পরিবারের কোনো সদস্যের বিয়ের পথে থাকা যেকোনো বাধা দূর হতে পারে। আপনার বিবাহিত জীবনও সুখকর ও ভারসাম্যপূর্ণ হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More