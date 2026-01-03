Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Daily Horoscope Sagittarius to ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৩ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্য়ে আজ লাকি কারা?

    Published on: Jan 03, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ শনিবার কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। ৩ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন। শনিবার এই চার রাশির ভাগ্যে স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার ক্ষেত্রে লাকি কারা? রইল রাশিফল।

    ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা?

    ধনু

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হতে চলেছে। প্রযুক্তির সাহায্যে আপনি দ্রুত কোনও কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন। আপনি মিডিয়া ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার গড়তে পারেন। এই রাশির জাতকরা যারা বেসরকারি চাকরিতে কর্মরত তাদের আজ পদোন্নতি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বৈবাহিক স্নেহ বৃদ্ধি পাবে এবং আপনি কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে কোনও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন, যা আপনার সম্পর্কের যে কোনও ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে সহায়তা করবে।

    মকর

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি ভালো দিন হবে। আর্থিক লাভের জন্য আপনি অনেক চমৎকার সুযোগ পাবেন, যা আপনার আর্থিক পরিস্থিতিকে শক্তিশালী করবে। আপনি আপনার পুরানো কাজগুলি সম্পন্ন করবেন এবং শীঘ্রই নতুন পরিকল্পনা শুরু করবেন। এই রাশির অধীনে জন্মগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে, যার ফলাফল অনুকূল হবে। আপনি আপনার সন্তানদের সাথে মানসম্পন্ন সময় কাটাবেন, যা আপনাকে আনন্দ দেবে। আপনি কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন, যা আপনাকে খুশি রাখবে।

    কুম্ভ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য অনুকূল হবে। আপনার ব্যবসা স্থানান্তরের আগে, অবস্থানটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করুন। আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং আপনার সমস্ত উদ্বেগ দূর হবে। আপনি আপনার সন্তানদের সাথে খেলা উপভোগ করবেন, যা আপনাকে আনন্দ দেবে। আপনি আপনার বাবা-মায়ের সাথে কোনও ধর্মীয় স্থানে যেতে পারেন। আপনি যে কোনও কাজ অত্যন্ত প্রজ্ঞা এবং সাহসের সাথে সম্পাদন করবেন, যা আপনার সকলের কাছ থেকে প্রশংসা অর্জন করবে।

    মীন

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি দুর্দান্ত দিন হতে চলেছে। আপনি একটি কারখানা খোলার কথা বিবেচনা করবেন এবং আপনার ভাইয়ের সাহায্য নিতে পারেন। এই রাশির অধীনে জন্মগ্রহণকারী ফ্যাশন ডিজাইনারদের দিনটি ভালো যাবে। আপনি আপনার ব্যবসার জন্য একটি বড় অনলাইন অর্ডার পেতে পারেন। আপনার পরিবারের সহায়তায় আপনি আপনার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করবেন। শিক্ষার্থীরা আজ তাদের কোর্স পরিবর্তন করার কথা বিবেচনা করতে পারে, যা তাদের অন্যান্য বিষয়গুলি আরও ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্য়তা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Daily Horoscope Sagittarius To ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৩ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes