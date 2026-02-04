Dainik Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্য়ে কী রয়েছে? রইল ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল

Dainik Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্য়ে কী রয়েছে? রইল ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ বুধবার দিনটি কেমন কাটবে? দেখে নিন রাশিফলে।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন। আজ ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।
ধনু
আজ দায়িত্বের দিন। আপনার কঠোর পরিশ্রম কর্মক্ষেত্রে ফল দেবে। আপনার উর্ধ্বতনদের কাছ থেকে প্রশংসা পেতে পারেন। আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন এবং আপনার লক্ষ্যের উপর মনোনিবেশ করুন। সম্পর্ক আরও স্থিতিশীল হয়ে উঠবে। আপনার সঙ্গীর সাথে আপনার মানসিক সংযোগ আরও দৃঢ় হবে। আর্থিকভাবে দিনটি শুভ হবে। বিনিয়োগগুলি ভালো রিটার্ন দেবে।
মকর
সৃজনশীলতা আপনার দিনটিকে অর্থবহ করে তুলবে। নতুন প্রকল্প শুরু করা শুভ হবে। আপনি বন্ধুবান্ধব বা গোষ্ঠীর কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। পদ্ধতিতে নমনীয়তা অপরিহার্য। সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা এবং সত্যবাদিতা বজায় রাখুন। প্রেম উৎসাহে পূর্ণ থাকবে। প্রযুক্তি বা উদ্ভাবন সম্পর্কিত কাজ থেকে আপনি উপকৃত হবেন।
কুম্ভ
আজ আপনার সাথে মানসিক শান্তি এবং সৃজনশীল চিন্তাভাবনা থাকবে। আপনার চিন্তাভাবনাগুলিকে কাজে লাগান। ধ্যান স্পষ্টতা এবং অনুপ্রেরণা আনবে। বাড়িতে একটি মনোরম পরিবেশ বিরাজ করবে। প্রেম এবং করুণা সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে। আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে স্নেহপূর্ণ মুহূর্তগুলি উপভোগ করবেন। র্থিক বিষয়গুলি স্থিতিশীল থাকবে। সাবধানতার সাথে সিদ্ধান্ত নিন।
মীন
আশাবাদ এবং উৎসাহের সাথে দিন শুরু করুন। ভ্রমণ বা নতুন ধারণা অনুপ্রেরণা বয়ে আনবে। দলগত কাজ সফল হবে, এবং নতুন পরিকল্পনা সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে খোলামেলাতা এবং সততা ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করবে। নতুন সুযোগগুলি আর্থিক লাভ বয়ে আনতে পারে। বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নিন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )