    Dainik Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৪ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।

    Published on: Mar 04, 2026 7:01 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ ৪ মার্চ কেমন কাটবে, দেখে নিন। ৪ মার্চ ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির আজ প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কেমন কাটবে। এই রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যফল আজকের জ্যোতিষমতে দেখে নিন।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের রাশিফল রইল

    ধনু

    আজকের দিনটি আপনার জন্য চিন্তাভাবনা এবং কাজ করার দিন হবে। সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনও বিষয় নিয়ে আপনি চিন্তিত থাকবেন এবং এটি সমাধানের জন্য আপনি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারেন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। আপনার স্বাস্থ্যের বিষয়ে আপনার কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। ছোট বাচ্চারা আপনার কাছ থেকে কিছু চাইতে পারে, যা আপনি অবশ্যই পূরণ করবেন।

    মকর

    আজ আপনার জন্য নতুন কিছু করার জন্য একটি ভালো সময় হবে। আপনার পারিবারিক সম্পর্ক শক্তিশালী হবে এবং আপনার সুনামের কারণে আপনার বিরোধীরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পিছু হটবে। যারা রাজনীতিতে প্রবেশের কথা ভাবছেন তাদের সতর্ক থাকা উচিত। তবে, গাড়ি চালানোর জন্য ধার করা এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ এটি আইনি সমস্যার দিকে নিয়ে যেতে পারে। আপনার চাকরির সাথে সম্পর্কিত কাজের জন্য আপনাকে বিদেশ ভ্রমণ করতে হতে পারে।

    কুম্ভ

    আজকের দিনটি আপনার আয়ের উপর মনোযোগ দেওয়ার জন্য উপযুক্ত হবে, কারণ আপনি লোক দেখানোর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে পারেন, যা আপনার অসুবিধা বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনি যদি কোনও কাজে তাড়াহুড়ো করেন তবে আপনার সমস্যা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। যদি শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিয়ে থাকে, তবে ফলাফল আসতে পারে, যা আপনার পক্ষে অনুকূল হবে। আপনার পরিবারের কোনও সদস্যকে খুব ভেবেচিন্তে কোনও প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত।

    মীন

    আজ আপনার স্বাস্থ্যের উত্থান-পতনের দিন হবে। আপনি কোনও কারণে সমস্যায় পড়তে পারেন, তাই আপনি যদি কারও কাছ থেকে ঋণ নিয়ে থাকেন, তাহলে তা পরিশোধ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। পরিবারে কোনও শুভ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হতে পারে। আপনি আপনার স্ত্রীকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারেন। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদের তাদের প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করতে হবে, তাই তারা কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Dainik Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৪ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

