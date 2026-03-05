Dainik Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে লাকি কারা? ৫ মার্চ ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন। রইল রাশিফল।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ৫ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।
ধনু
আজকের দিনটি আপনার জন্য সামাজিক অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের দিন হবে। আপনার সম্মান ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে এবং আপনার আয়ের উৎস বৃদ্ধি পাবে, যা আপনাকে সুখ এনে দেবে। আপনার ভাইবোনদের সাথে দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা রয়েছে, তাই নিজের কাজে মনোযোগ দেওয়াই সবচেয়ে ভালো হবে। ছোট বাচ্চারা আপনার কাছ থেকে কিছু চাইতে পারে, যা আপনি অবশ্যই পূরণ করবেন।
মকর
আজ, আপনার আয়ের উপর ভিত্তি করে অর্থ ব্যয় করা ভাল। ব্যবসায়িক পরিবর্তনগুলি সাবধানতার সাথে করুন। যারা বিদেশের সাথে ব্যবসা করেন তারা কিছু সুসংবাদ শুনতে পারেন। আপনি আজ আপনার জীবনযাত্রায়ও পরিবর্তন আনবেন এবং আপনি নতুন পোশাক, গয়না ইত্যাদি কিনতে পারেন। আপনি দাতব্য কার্যকলাপেও খুব আগ্রহী হবেন। যদি আপনি অভাবী কাউকে সাহায্য করার সুযোগ পান, তাহলে অবশ্যই তা করা উচিত।
কুম্ভ
আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি মিশ্র দিন হবে, কারণ প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও আপনি ধৈর্য ধরে রাখবেন, যা আপনাকে মানুষের সাথে ভালোভাবে মিশতে সাহায্য করবে এবং এমনকি রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগও দেবে। তবে, কর্মক্ষেত্রে আপনার কিছু ভুল হতে পারে, যার ফলে তিরস্কার করা হতে পারে। পরিবারের কোনও সদস্যের বিয়ের প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ায় পরিবেশটি মনোরম থাকবে।
মীন
আজ আপনার কথা বলার আগে সাবধানে চিন্তা করার দিন হবে। শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করবে। আপনি যে কোনও কাজেই সাফল্য পাবেন, তবে পরিবারের কোনও সদস্যের স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে, যার ফলে আপনার উপর যথেষ্ট চাপ পড়তে পারে। আপনার নেওয়া যেকোনো সিদ্ধান্ত মাথাব্যথার কারণ হতে পারে। যদি সরকারি কাজ দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকে, তাহলে আপনি তা সম্পন্ন করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )