    Ajker Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৬ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    ৬ জানুয়ারি ২০২৬র রাশিফলে দেখে নিন রাশিফল।

    Published on: Jan 06, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ৬ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে আজ কী রয়েছে। আজ জ্যোতিষমতে গ্রহ, নক্ষত্রদের অবস্থানের বিচারে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। রইল রাশিফল।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    ধনু

    আজকের দিনটি প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে আপনার জন্য ভালো হবে। আপনি আপনার জ্ঞান বৃদ্ধির কোনও সুযোগ হাতছাড়া করবেন না এবং শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষকদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। তবে, আপনাকে সরকারি কাজের জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে হতে পারে, কারণ এটি ধীর হবে। আপনার চারপাশের লোকদের উপর বিশ্বাস করা এড়িয়ে চলা উচিত। আপনার বিবাহিত জীবনে, আপনার সমন্বয় বজায় রাখা দরকার।

    মকর

    আজ আপনার জন্য মিশ্র ফলাফলের দিন হবে। আপনার যেকোনো কাজই লাভজনক হবে। আপনি ব্যস্ত থাকবেন, কিন্তু আপনি এখনও আপনার কাজগুলি সময়মতো সম্পন্ন করার জন্য চেষ্টা করবেন এবং আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে একটি আশ্চর্যজনক উপহার পেতে পারেন। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন। আপনার সন্তানদের কাছ থেকেও আপনি সুসংবাদ শুনতে পারেন।

    কুম্ভ

    আজ আপনার জন্য নতুন কিছু শুরু করার জন্য একটি ভালো দিন হবে। আপনি আপনার আর্থিক পরিস্থিতির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেবেন, যা আপনার আর্থিক অবস্থানকে শক্তিশালী করবে। আপনি পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। যদি আপনার কোনও ঋণ থাকে, তবে আপনি তা অনেকাংশে পরিশোধ করার চেষ্টা করবেন। যদি আপনার কোনও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা থাকে, তাহলে একজন ভালো ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন, অন্যথায় তা আরও খারাপ হতে পারে।

    মীন

    আজকের দিনটি ব্যবসায়িক দিক থেকে আপনার জন্য ভালো হবে। আপনি আপনার প্রকল্পগুলিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করবেন এবং কোনও কিছু নিয়ে আপনার চলমান সমস্যা সমাধান হবে। আপনি কিছু তাড়াহুড়ো করে কেনাকাটা করতে পারেন, যা আপনার সমস্যার কারণ হতে পারে। আপনার মূল্যবান জিনিসপত্রের প্রতি আপনার গভীর মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার সমন্বয় বজায় রাখতে হবে এবং আপনার কিছু নতুন পরিকল্পনা কিছু অসুবিধার কারণ হতে পারে।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

